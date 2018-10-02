GÜNDEM / 2 Ekim 2018

- Erdoğan, partisinin genel merkezinde Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı ile AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık'ta, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi"nin tanıtım törenine iştirak edecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

- 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına devam edilecek.

4- 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi gerçekleştirilecek basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile takım kaptanı Doğuş Balbay katılacak.

- "Bölücü örgüt, çocuk yaştaki birçok kişiyi çukur ve barikat olaylarında ön saflarda kullanarak ellerine silah verdi. Onları çatışmanın içine itmekten sakınmadı. Operasyonlar esnasında örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu infaz edildi"

- "Terör örgütüne gençlerin katılımını artırmak ve aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla örgüt açısından önemli gün ve haftalarda gerçekleştirilen eylemlere katılmak zorunlu tutuluyor. Katılmayan örgüt mensupları dışlanarak 'ajan' olarak nitelendiriliyor"

- Aralarında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu teröristler, aldıkları silahlı eğitimleri ve tehditle örgüte nasıl katıldıklarını anlattı

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- Ormanların emektar kadınları

- İzmir'i çevreleyen ormanlarda eşleriyle emek mücadelesi veren kadın orman işçileri, boylarının 15-20 katı büyüklükteki ağaçları beceriyle kullandıkları elektrikli testerelerle saniyeler içinde devirerek ekmeklerini kazanıyor

- Orman işçisi Yılay Aslan:

- "Bu çadır benim hayatım, evim. 'Evim şöyle olsun, böyle olsun' demedim. Ev güzel olmuş ama içinde huzur olmadıktan sonra ne yarar? Ormancı olmasaydım herhalde pilot olurdum"

- Barakada doğan Selver Aslan:

- "Orman benim iş yerim. Oğlum 1-2 aylıktı yine ormana geldim, çocuğumu da yanımda getirdim. O arabada uyudu, ben çalıştım"

(Efsun Ebalaban Yılmaz/İzmir)

3- Fındıktan elde edilen gelir 10 milyar doları aşabilir

- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin:

- "Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olarak bu ürünün daha katma değerli satılması için çalışmalar yapıyoruz. Fındığı çikolataya katarak veya ezme olarak satarsanız elde edilen gelir çok daha fazla oluyor"

- "Şu anda 1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz. Halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası var ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı var"