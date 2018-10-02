GÜNDEM / 2 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
- Erdoğan, partisinin genel merkezinde Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı ile AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.45/13.30/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u kabul edecek.
(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı"na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.30/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalar ile komisyonlara seçim işleri yapılacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık'ta, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi"nin tanıtım törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun "Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı"na katılacak.
- Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye'ye gelen Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile ortak basın toplantısı ve anlaşma imza töreni düzenleyecek.
(Cenevre/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek savunma bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile görüşecek.
(Moskova)
4- Irak Meclisi’nde, cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılacak oturum izleniyor.
(Bağdat)
5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
7- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip edilecek.
(Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Düşler, Oyunlar ve Okumalar Sergisi"nin açılışına katılacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Devlet Tiyatrolarında sezon açılışı, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" eseriyle gerçekleştirilecek.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
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- Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.
(Sapporo/10.10)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta maçları başlayacak. E, F, G ve H Gruplarında 8 maç yapılacak. (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Dragao Stadı'nda basın toplantısında soruları cevaplayacak.
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- Galatasaray, Porto maçı öncesi son antrenmanını Dragao Stadı'nda yapacak.
(Porto/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi gerçekleştirilecek basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile takım kaptanı Doğuş Balbay katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası gruplarında ilk hafta maçları yapılacak. A Grubu'nda Galatasaray Morabanc Andorra'yı konuk edecek, B Grubu'nda TOFAŞ deplasmanda Alba Berlin'le karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Berlin/21.00) (Fotoğraflı)
6- A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu üçüncü maçında Tozkoparan Spor Salonu'nda Hırvatistan'la karşılaşacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
7- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışmalar, Antalya'nın Kaş ilçesinde başlayacak.
ÖZEL HABER
1- GRAFİKLİ - Teröristler çocukların PKK/KCK'ya nasıl dahil edildiğini anlattı
- Çocukların terör örgütü PKK/KCK'ya nasıl dahil edildiği, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle gün yüzüne çıktı
- Aralarında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu teröristler, aldıkları silahlı eğitimleri ve tehditle örgüte nasıl katıldıklarını anlattı
- Teröristlerden B.R:
- "Terör örgütüne gençlerin katılımını artırmak ve aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla örgüt açısından önemli gün ve haftalarda gerçekleştirilen eylemlere katılmak zorunlu tutuluyor. Katılmayan örgüt mensupları dışlanarak 'ajan' olarak nitelendiriliyor"
- "Bölücü örgüt, çocuk yaştaki birçok kişiyi çukur ve barikat olaylarında ön saflarda kullanarak ellerine silah verdi. Onları çatışmanın içine itmekten sakınmadı. Operasyonlar esnasında örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu infaz edildi"
(Muhammed Boztepe/Ankara)
2- Ormanların emektar kadınları
- İzmir'i çevreleyen ormanlarda eşleriyle emek mücadelesi veren kadın orman işçileri, boylarının 15-20 katı büyüklükteki ağaçları beceriyle kullandıkları elektrikli testerelerle saniyeler içinde devirerek ekmeklerini kazanıyor
- Orman işçisi Yılay Aslan:
- "Bu çadır benim hayatım, evim. 'Evim şöyle olsun, böyle olsun' demedim. Ev güzel olmuş ama içinde huzur olmadıktan sonra ne yarar? Ormancı olmasaydım herhalde pilot olurdum"
- Barakada doğan Selver Aslan:
- "Orman benim iş yerim. Oğlum 1-2 aylıktı yine ormana geldim, çocuğumu da yanımda getirdim. O arabada uyudu, ben çalıştım"
(Efsun Ebalaban Yılmaz/İzmir)
3- Fındıktan elde edilen gelir 10 milyar doları aşabilir
- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin:
- "Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olarak bu ürünün daha katma değerli satılması için çalışmalar yapıyoruz. Fındığı çikolataya katarak veya ezme olarak satarsanız elde edilen gelir çok daha fazla oluyor"
- "Şu anda 1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz. Halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası var ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı var"
- "Şu anda bizden 3 ayrı şirket çikolata fabrikası kurmak için yer istedi. Onlar için yer bulma çalışmalarımız sürüyor"
- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak:
- "Eğer ciddi bir politika oluşturursak fındık ihracatından elde edeceğimiz gelir 10'a katlayarak 15 milyar dolara ulaşır. Yeter ki fındığa ve fındıklı ürünlere hak ettiği değeri verelim"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
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