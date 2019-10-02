GÜNDEM / 2 Ekim 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım-İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerine ve Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim yılı açılışına iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, Türk Eximbank şubesi açılış töreni ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Akdeniz Meclis Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile görüşecek, iki bakan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya Enerji Haftası - Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda konuşacak.

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

1 - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.

3- UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda yapılacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçı dolayısıyla Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek.

- Etkinliğe, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları katılacak.

- Bu yıl ilk kez düzenlenen ve eylül ayı sonu itibarıyla bu yılki bölümü sona eren program kapsamında katılımcılara çalıştıkları her gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı

- İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı ile 20 bin 172 üniversiteli iş tecrübesi edindi

1- 20 bin üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

- "Programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Bütün dünya soruyor: "Kaşıkçı'nın cenazesi nerede?"

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının da aralarında bulunduğu 15 kişilik infaz timince hunharca katledilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cesedinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor

- Suudi Arabistanlı yetkililerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili itirafta bulunmalarının ardından cesedin akıbetiyle ilgili sorular giderilmezken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri ile dış ülke yöneticileri, geçen bir yılda sık sık Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sordu

- İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtilerek, cesedin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalan Suudi Arabistan yetkililerinin, Kaşıkçı'nın cesedinin ne olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmaması dikkati çekiyor