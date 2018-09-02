GÜNDEM / 2 Eylül 2018

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret edecek, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri törenine katılacak.

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri ikinci çeyrekte 42 milyar liraya yaklaşırken, öz kaynakları ise 10 milyar lirayı aştı

- Ford Otosan, 918,5 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, Doğuş Otomotiv de ilk yarıda karını yüzde 96 artırarak kar artış oranı sıralamasında zirvede yer aldı

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

2- Turist görünümlü altın dolandırıcılarına dikkat

- Altın ile yapılan dolandırıcılığa son zamanlarda bir yenisi daha eklendi

- Altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirmek isteyen iki kadın turist, İstanbul'daki bir kuyumcu esnafına, dışı 24 ayar altınla kaplanmış taşı, Alman marka patentli külçe altın gibi satarak esnafı yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı

- AA Finans Analisti İslam Memiş:

- "Bu hafta bir kuyumcu arkadaşımızda kadın turistler Alman marka patentli 100 gram 24 ayar külçe altın bozdurmuş. 100 gram külçe altının 34,28 gramı altın, 65,72 gramı taş"

- "Başka ülkelerin patent ve markalarını kullanılarak hazırlanan sahte altınların Türkiye'ye sokulma ihtimali çok zayıf. Yani 3-5 tane sokulduğunu düşünebilirsiniz ama bunu meslek haline getirmek, piyasada satmak, yabancı turistleri kullanmak bir ekip işidir. Bundan dolayı bu sahte kalıplar ve altınların Türkiye'de sahte atölyelerde hazırlandığını düşünüyorum"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

