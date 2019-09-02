GÜNDEM / 2 Eylül 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsasında düzenlenecek çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün törenine katılacak.

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adli Yıl Açılış Töreni ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek resepsiyona katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek tören ile Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak edecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin (Nisan-Haziran 2019) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla ile 2018'e ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

3- Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Organizasyonun üçüncü gününde A Grubu'nda Venezuela-Fildişi Sahili ve Çin-Polonya, B Grubu'nda Nijerya-Arjantin ve Güney Kore-Rusya, C Grubu'nda Tunus-İran ve Porto Riko-İspanya, D Grubu'nda da İtalya-Angola ve Sırbistan-Filipinler karşı karşıya gelecek.

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin ölümünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi yürekleri burkuyor

- Bu teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz, 300 bin lira ödülle "gri" kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler ve Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist de bulunuyor

- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustos ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 125 terörist etkisiz hale getirildi

- Olayın tanıklarından Uğur Özdoğan:

- "Belki de Aylan bebek dışında kaç çocuğun bedeni sahile vurmadan kaybolup gitti. Bu insanlar, mülteci olarak iptidai botlarla karşıya geçmeye çaba sarf etmesinler"

- Yönetmen Ömer Sarıkaya:

- "Diğer insanlar gibi benim de içim sızladı. Bunun filmini çekeceğimi hiç sanmıyordum. Avrupa'nın mülteci konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını biliyorum. Bunlar bizim komşularımız, gidecek hiçbir yerleri olmadığı için mecburen Türkiye kapısını açtı"

(Ali Ballı/Muğla)

3- Cumhuriyet Teknokent hız kesmeden teknoloji üretmek istiyor

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl "En İyi Yükselen Teknokentler" arasında ikincilik ödülü alan Sivas Cumhuriyet Teknokent, bu yıl birincilik kürsüsünde yer almak istiyor

- Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Serdar Mercan:

- "Son iki yıl içinde ihracata başlandı ve ihracat rakamımız 380 bin dolara ulaştı"

- "24 farklı projemiz var ve bunlardan elde edilen gelir bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 600 bin liraya ulaştı"

(Serhat Zafer/Sivas)

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