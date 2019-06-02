GÜNDEM / 2 Haziran 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla bir araya gelecek, helikopterle trafik denetimine katılacak, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

- "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" raporuna göre Türkiye'de e-ticaret perakende işlem rakamları 31,5 milyar TL olurken, perakende dışı işlemler 28,4 milyar TL oldu

- E-ticaret kategorisinde ABD'de tüketiciler ürünleri yüzde 57 oranında Çin'den yüzde 10 oranında İngiltere'den yüzde 6 oranında Kanada'dan yapıyor. Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya'dan yaparken, onu yüzde 14 ile ABD ve yüzde 12 ile Hong Kong takip ediyor

- Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor

- Türkiye'de 1,7 milyon işletme ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook, Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger’i kapsayan Facebook hizmet ailesinden faydalanıyor

- Dünyada mobil ödemelerin yüzde 39'u Y kuşağı tarafından, yüzde 33'ü ise X kuşağı tarafından yapılıyor