GÜNDEM / 2 Nisan 2019

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa iştirak edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda düzenlenen oturumda konuşacak, New York'taki Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenecek şantiye etkinliğine katılacak, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda Türk toplumunun önde gelenlerini kabul edecek.

- "Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Karaali bölgesinde jeotermal seracılığa büyük ölçekli yatırım yapmak isteyen gruplar var. Bu gruplarla görüşme halindeyiz. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla birlikte şimdi Jeotermal AŞ'yi kuruyoruz"

- "Özellikle kalorisi yüksek olan yağ, şeker gibi gıdaların tüketilme oranlarının her geçen gün aşağıya çekildiği bir beslenme okuryazarlığı devrede olacak"

- "Her geçen gün kantin kültürünün biraz devre dışı kaldığı, doğal yemek alışkanlıklarının kazandırıldığı bir döneme geçiş yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

- ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek:

- "Yurt dışından, Orta Doğu'dan yatırımcılardan buralarda yatırım yapma konusunda talepler var"

- "Fizibilite çalışmaların ardından Şanlıurfa Karaali seracılığın merkezi haline gelir"

(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)

3- "Hassas burunlar", zehir tacirlerine geçit vermiyor

- Hatay'da tek seferde 1 ton uyuşturucu bulan narkotik dedektör köpeği "Dante" ile mesai arkadaşları "Akrep", "Rüzgar" ve "Ares", keskin zekaları ve hassas burunlarıyla uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

- Yaklaşık 150'ye yakın komut algılayabilen, akla gelmeyen yerlere zulalanmış uyuşturucu maddeleri en hızlı şekilde bulan bu köpekler, narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi

(Lale Köklü/Hatay)

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