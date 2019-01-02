GÜNDEM / 2 Ocak 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

ÖZEL HABER

1- Merkez Bankası "kemirilen" paraları yeniledi

- TCMB Banknot İnceleme Komisyonu tarafından eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş Türk lirası banknotların değişimi için yılda ortalama 200-250 başvuru değerlendiriliyor

- Bu banknotların en çok rastlanılan tahrip olma sebepleri arasında yanma, toprak altında kalarak çürüme, yıkanma ve hayvanlar tarafından kemirilme dikkati çekiyor

- Tek parçadan ibaret olmak kaydıyla, yüzde 50’sinden fazlası Türk lirası olarak tespit edilebilir durumda bulunan hasarlı banknotlarla yüzde 50’sinden fazlası sağlam banknotlar tam değeriyle değiştiriliyor

(Abdulselam Durak/İstanbul)

2- "2018 e-ticarette başarılarla dolu bir yıl oldu"

- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:

- "2019 yılında sektörde yüzde 30-35'lik bir büyüme bekliyoruz. 2018 başarılarla dolu bir yıl oldu, 2019 yılında da bu başarılar artarak devam edecek"

- "Güven damgası ile yaşadığı kötü deneyim ya da güvensizlik sonucu kaybettiğimiz ya da hiç kazanamadığımız tüketici kitlesine de ulaşacağız"

- "Sınır ötesi korsan e-ticaret, Türkiye'deki e-ticaret sektörünün yüzde 20'sini oluştururken, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen satışlar da yüzde 10'unu oluşturuyor. Toplamda yıllık 1 milyar liraya yakın bir vergi kaybımız var. Bununla birlikte cari dengedeki açık da artıyor"