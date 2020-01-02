GÜNDEM / 2 Ocak 2020

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Murad Adcabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek.

2- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye model olacak bir alan planlanıyor

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

- "Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz"

- "(Diyarbakır anneleri) Terör örgütünün götürdüğü, kendisine benzetmeye ve başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda taşeron olarak kullanmaya çalıştığı çocukları anneler geri istiyor. Anneler 'çocuklarıma kavuşmak istiyorum' diyor. Bu kadar insani bir şey"

- "Her türlü baskıya, kendi içimizdeki aşağılama girişimlerine rağmen dimdik durdular ve şimdi çocuklar gelmeye başladı. Bunun daha da artmasını gönülden arzu ediyoruz"

- "(FETÖ ile mücadele) Burada hiçbir zafiyete müsaade etmeyecek bir terör örgütü var. 'Ciddi yol aldık, rahatlayalım' dediğinizde anında harekete geçebilecek bir terör örgütü olduğu için bu mücadele aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir ve devam ediyor da"