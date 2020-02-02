GÜNDEM / 2 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Trabzon/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Beşşar Esed rejiminin, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor. (Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'de 20. haftaya MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek. (Ankara/13.30/Gaziantep/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Hatayspor-Giresunspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay, Altınordu-Akhisarspor ve Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor. (Hatay/14.00/Balıkesir/İzmir/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Anadolu Efes-Teksüt Bandırma ve OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak. (Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı) 4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş, PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı) 5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı) 6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta 3 maçla başlayacak. 7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak. 8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek. (Melbourne/11.30) ÖZEL HABER 1- Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı - 2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı (Murat Birinci/İstanbul) 2- Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti - Avrupa'da en fazla otomobil satan dokuzuncu ülke olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralışa rağmen 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı