GÜNDEM / 2 Temmuz 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "Ticaret savaşlarında ilk göz kırpanın diğer tarafa karşı bir aşama geride kaldığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar görünen o ki Çin, ilk gözü kırpan tarafta yer alıyor"

- "Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak. Bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermaye ülkeye rağbet gösterecektir. İzlenecek olan ekonomi politikaları açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir"

- "Libra projesindeki firmalar aslında bankalara göre çok daha düşük komisyonlar alsalar da Libra'nın işlem hacmi sayesinde buradan bir gelir modeli oluşturacaklar. Aynı zamanda burada toplanan bütün paradan faiz veya getiri gelirini aralarında bölüşecek"

- "Küresel piyasalarda likidite fazlalığı var ve faiz oranları çok düşük seviyede seyrediyor. Bankalar, sigorta şirketleri, tasarruf sahipleri ve emeklilik fonları bu düşük faiz oranlarından etkileniyor"

- "Facebook'un bir ödeme sistemi getirmesi, üstelik bunu da iş birlikleri ile yapıyor olması onu, yaygınlık ve etkinlik açısından mevcut blok zincir projelerinden daha avantajlı hale getiriyor"

(Aysu Biçer/Abdulkadir Günyol/Ankara/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

