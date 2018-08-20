GÜNDEM / 20 Ağustos 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- "Etteki demirin daha çabuk emilimi ve organizmada daha çabuk kan hücrelerinde kullanımı için bol salataya ve bol sebzeye ihtiyaç var. Bu sebzenin salata şeklinde çiğ olması, folik asit emilimini daha da çabuk arttırır"

- Bozma kararında, kira ilişkisinin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, bu nedenle kira borcunun ödenmemesi durumunun başlı başına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına konu olamayacağı belirtildi

- "Bunun yanında içecek olarak belki de en masumu sudur. Suyun yanı sıra ayran en güzel içecektir"

- "Sakatatların hiçbir koşulda tüketimden uzak düşünülmemesi lazım. Hayvasal protein kaynağı olan etten, kemikten, sakatattan her daim faydalanmasının şart olduğunu düşünüyorum. Çok değerli, çok kıymetli kaynaklardır"

(Çiğdem Alyanak / İstanbul)

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