GÜNDEM / 20 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi, Maslak Jandarma Komutanlığı ile Sarıyer'de İzzet Baysal Huzurevini ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep / İdlib / Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
3- Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kurduğu hükümet Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin edecek.
(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat’ta Vakfe Duası yapacak.
(Mekke/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER 1- Ödenmeyen kira haksız tahrik sayılmadı
- Yargıtay, borcunu ödemeyen kiracısını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkeme kararını bozdu
- Bozma kararında, kira ilişkisinin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, bu nedenle kira borcunun ödenmemesi durumunun başlı başına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına konu olamayacağı belirtildi
(Ferdi Türkten/Ankara)
2- "Türkiye hazır giyimde İtalya'yı geçecek"
- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:
- "Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz"
- "Hazır giyim konfeksiyon ihracatını 2017 yılında 17 milyar dolarla kapattık. 2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız"
(Gökhan YILDIZ/İstanbul)
3- "Eti, sebze ile tüketin"
- Türkiye Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu:
- "Etteki demirin daha çabuk emilimi ve organizmada daha çabuk kan hücrelerinde kullanımı için bol salataya ve bol sebzeye ihtiyaç var. Bu sebzenin salata şeklinde çiğ olması, folik asit emilimini daha da çabuk arttırır"
- "Bunun yanında içecek olarak belki de en masumu sudur. Suyun yanı sıra ayran en güzel içecektir"
- "Sakatatların hiçbir koşulda tüketimden uzak düşünülmemesi lazım. Hayvasal protein kaynağı olan etten, kemikten, sakatattan her daim faydalanmasının şart olduğunu düşünüyorum. Çok değerli, çok kıymetli kaynaklardır"
(Çiğdem Alyanak / İstanbul)
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