GÜNDEM / 20 Ağustos 2019

1- Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı yapacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak.

5- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

4- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.

3- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- "Ayrıca 2,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını da bu sürede 15-20 milyona ulaştırmak önemli hedeflerimizden. Yani turist sayısını en az 6 kat artırmayı amaçlıyoruz"

- "Forum kapsamında Pakistan'ın turizm potansiyelini tüm dünyaya anlatacağız. Bu çerçevede ülkenin turizm gelirini 5 yılda 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz"

- "Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmemizde 2020 Dünya Turizm Forumu'nu Pakistan'da düzenlemeye karar verdik. Forum, 24-28 Şubat'ta binin üzerinde delegenin ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May gibi uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek"

- "ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı, 8-12 Ekim tarihlerinde ev sahipliğimizde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek"

- "Türkiye bugün Hindistan, Çin ve İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici konumunu aldı"

- "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz"

- "Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin ve turist sayısının da artmasını hedefliyoruz. Forum kapsamında 5 yılda 5 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını bekliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Kemah Kalesi'ndeki eserler gün yüzüne çıkartılıyor

- Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tarihi kalede kazı çalışmaları sonucu bulunan ve aralarında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği tarihi Bey Camisi'nin de olduğu eserler gün yüzüne çıkartılıp gelecek kuşaklara aktarılıyor

- Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş:

- "Kemah Kalesi'nde 2010 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmalarında birçok tarihi eser ve kalıntıya ulaşıldı. Bundan sonraki kazılarda ilk etaptaki amacımız Kemah Kalesi'ndeki camiyi ve bir evi ayağa kaldırmak"

(Barış Yalçınkaya/Erzincan)

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