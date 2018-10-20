GÜNDEM / 20 Ekim 2018

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Lisesi önünde düzenlenecek törene ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'na iştirak edecek.

- Yıldırım, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in onuruna çalışma yemeği verecek, Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi'nde "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" çalıştayı ile "Mahalleliler Buluşuyor" programı finaline iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Diyarbakır Stadyumu'nda Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış törenine katılacak ve ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapacak.

2- Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Galatasaray Meydanı'nda ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek törenlerin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 61, 74, 86 ve 125 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.

- "Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir hukuk sistemini, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini burada oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni yargı reformuyla ve stratejik planla hızlı işleyen bir yargı sistemi oluşturacağız"

- "Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz"

- "Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz. Çalışmalarımızı kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz"

(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- "Yolcu yanında gelen telefonlar pazarı daraltıyor"

- MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:

- "Geçen yıl 800 bin adet civarında olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, 2018'de özellikle son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışlarından dolayı 1 milyon seviyesini aşacağını tahmin ediyoruz. Bu şu anlama geliyor, toplam cep telefonu pazarının yaklaşık 1 aylık büyüklüğü, yani yaklaşık yüzde 8'i yurt dışı pazarına kayıyor"

- "KDV, ÖTV, TRT Bandrolü vergi olarak satış fiyatının içine giriyor. Vergisiz fiyatı bin TL olan bir telefon, vergilerle birlikte size bin 622 liraya mal oluyor"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Beşinci böbreğini karnında taşıyor

- Kendi böbrekleri işlevini yitirince önce annesi ardından babasından organ alan ancak yeniden rahatsızlanan Kenan Kılıç'a bu kez eşinin böbreği karın boşluğuna nakledildi

- Kenan Kılıç:

- "Ucunda ölüm vardı ancak cesaretle girdim ve sağlığıma kavuştum. Şu anda vücudumda 5 böbrek var"

- PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban: