GÜNDEM / 20 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Diyarbakır Stadyumu'nda Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış törenine katılacak ve ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının teşkilat yemeğine iştirak edecek.
(Diyarbakır/13.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hattının temel atma törenine katılacak.
- Yıldırım, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in onuruna çalışma yemeği verecek, Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi'nde "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" çalıştayı ile "Mahalleliler Buluşuyor" programı finaline iştirak edecek.
(Kocaeli/10.30/İstanbul/14.00/Erzincan/18.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Lisesi önünde düzenlenecek törene ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, basın toplantısı düzenleyecek.
(Konya/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Grand Tarabya Otel'de "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Buluşması Etkinliğine" katılacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki milletvekili genel seçimleri takip edilecek.
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan "arbede" sonucunda öldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, Galatasaray Meydanı'nda ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek törenlerin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.
- Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 61, 74, 86 ve 125 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/17.45)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Kasımpaşa-Akhisarspor, Medipol Başakşehir-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftaya Gençlerbirliği-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor, Balıkesirspor Baltok-Boluspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/Gaziantep/Balıkesir/19.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.
(Afyonkarahisar/13.00/Sakarya/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Galatasaray-İzmit Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş, Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/Mersin/Muğla/Adana/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, Sırbistan ile İtalya arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.
(Yokohama/13.40)
ÖZEL HABER
1- "Stratejik planı kasımda paylaşacağız"
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
- "Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz. Çalışmalarımızı kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz"
- "Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz"
- "Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir hukuk sistemini, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini burada oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni yargı reformuyla ve stratejik planla hızlı işleyen bir yargı sistemi oluşturacağız"
(Merve Yıldızalp/Ankara)
2- "Yolcu yanında gelen telefonlar pazarı daraltıyor"
- MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:
- "Geçen yıl 800 bin adet civarında olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, 2018'de özellikle son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışlarından dolayı 1 milyon seviyesini aşacağını tahmin ediyoruz. Bu şu anlama geliyor, toplam cep telefonu pazarının yaklaşık 1 aylık büyüklüğü, yani yaklaşık yüzde 8'i yurt dışı pazarına kayıyor"
- "KDV, ÖTV, TRT Bandrolü vergi olarak satış fiyatının içine giriyor. Vergisiz fiyatı bin TL olan bir telefon, vergilerle birlikte size bin 622 liraya mal oluyor"
(Musab Turan/İstanbul)
3- Beşinci böbreğini karnında taşıyor
- Kendi böbrekleri işlevini yitirince önce annesi ardından babasından organ alan ancak yeniden rahatsızlanan Kenan Kılıç'a bu kez eşinin böbreği karın boşluğuna nakledildi
- Kenan Kılıç:
- "Ucunda ölüm vardı ancak cesaretle girdim ve sağlığıma kavuştum. Şu anda vücudumda 5 böbrek var"
- PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban:
- "Hastamızın 1995 yılından bu yana çalışmayan böbrekleri kendisinde duruyor. O nedenle son takılan böbrekle beraber vücudunda 5 böbrek var"
(Sebahattin Zeyrek/Denizli)
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