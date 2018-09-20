GÜNDEM / 20 Eylül 2018

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski'de STK temsilcileriyle tarım toplantısına katılacak, halkla bir araya gelecek, Kırklareli'ni, Büyükkarıştıran, Evrensekiz ve Ahmetbey beldeleri ile Vize ilçesini ziyaret edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Günleri ve Trabzon'un fethi kutlamalarına iştirak edecek.

2 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde İstanbul yeni havalimanında düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak.

- "Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'la yaptığımız denetimlerde çok sayıda sahte rehberin çalıştığını belirledik. Yoğun sezonda çalışan sahte rehber sayısının 3 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Bir kısmını yakaladık, konuyu savcılıklara aksettirdik"

- "Türkiye gıda ve sağlık araştırması, her 10 çocuktan 1'inde büyüme ve gelişme geriliği olduğunu gösteriyor. Bu şu demektir; çocukta boyca beklenen bir uzama yoktur, organlarının büyümesi fizyolojik olarak yeterli durumda değildir. Buna bağlı olarak, bilişsel işlevler ve bilginin depolanması da yetersizdir"

2- Japon mühendis "asrın felaketi"nin izlerini su altında aradı - Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin izlerini araştırmak amacıyla Gölcük sahilindeki "batık şehre" dalış yaptı - Yoshinori Moriwaki: - "Normal yerde enkaza her zaman bakıyorum ama ilk defa denize, 19 sene geçmesine rağmen aynı kalan enkaza dalış yaptım" - "Toplumu bilinçlendirmek gerekir. Japonya ve Türkiye deprem kuşağında olan ülkeler. Marmara Bölgesi'nde deprem bekleniyor. Bu nedenle hazır, eğitimli olmak gerekiyor"

- "(Platformun işleyişi) Acenta, ilanında gerçekleştirilecek tura yönelik tüm temel bilgileri paylaşacak, uygun olan rehber de bildirimde bulunacak. Karşılıklı onay kodları gidecek ve otomatik sözleşme yapılarak sistemde kayıt altına alınacak."

- "6-12 yaş önemli bir süreç. Gelişme geriliği yaşanmadan bu sürecin tamamlanması gerekir. Ben iyodu bir beslenmeci olarak çok önemsiyorum. Zeka gelişiminde iyodun çok büyük bir rolü var"

- "Arada sırada nadir de olsa gazlı içecek tüketiminde sıkıntı yok. Ama bunu su yerine kullanmak, gereksiz yere tüketmek çocuklarda hem diş çürüklerine hem de yetersiz beslenme ve gelişme geriliğine neden oluyor"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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