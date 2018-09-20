GÜNDEM / 20 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Temsilciler Meclisine seçilen Türkmen milletvekillerini kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
(Ankara/17.45/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski'de STK temsilcileriyle tarım toplantısına katılacak, halkla bir araya gelecek, Kırklareli'ni, Büyükkarıştıran, Evrensekiz ve Ahmetbey beldeleri ile Vize ilçesini ziyaret edecek.
(Kırklareli/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklayacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan'daki resmi temaslarının ikinci gününde, "Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı"na katılacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde İstanbul yeni havalimanında düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Arama - Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Günleri ve Trabzon'un fethi kutlamalarına iştirak edecek.
- Bakan Turhan ayrıca Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu toplantısında bulunacak.
(İstanbul/19.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Salzburg'da Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Devlet Başkanları Toplantısı düzenlenecek.
(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang'daki Zirve'nin son gününde Paektu Yanardağı'nı ziyaret edecek.
(Seul)
3- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Türkiye-Rusya mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar izleniyor.
(Deyrizor) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Türk-İş İl Temsilcileri ve Şube Başkanları Eğitim Semineri"nin açılış toplantısına katılacak.
(Balıkesir/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "Evrensel Aşura Matem Merasimi", Halkalı Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla "2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu" düzenlenecek.
(Nevşehir/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- FETÖ davaları
- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, "himmet" toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
6 - İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürdürülecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından "Okullar Okulu" temasıyla 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'nin basın toplantısı Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Bosna Hersekli yönetmen Aida Begiç'in son filmi "Bırakma Beni"nin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesi tarafından Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenecek defter dağıtım törenine katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu 12 grupta yapılacak 24 maçla başlayacak.
- Türk takımlarından D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, I Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Park'ta Norveç'in Sarpsborg, J Grubu'nda da Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Zagreb/22.00/İstanbul/Manisa/19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak. (Fotoğraflı)
4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde kızlar müsabakalarıyla sürüyor.
5- Dünya Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'nda sona erecek.
(İzmir/11.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Turizmde sahteciliğe "dur" diyecek platform devrede - TUREB ile TÜRSAB ortaklığında, sahte belgeli turist rehberleri ve kaçak acentalara "dur" diyecek Dijital Platform dün itibarıyla uygulamaya girdi
- TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı:
- "Hedefimiz sahte belgelerle rehberlik yapanların engellenmesi, 'kaçak acentacılık' dediğimiz sahte belgelerle tur planlayanların önüne geçilmesi"
- "Platformun hem sahte rehberliğin hem sahte acentacılığın yüzde 90 oranında ortadan kaldırılmasını sağlayacağını düşünüyorum"
- "Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'la yaptığımız denetimlerde çok sayıda sahte rehberin çalıştığını belirledik. Yoğun sezonda çalışan sahte rehber sayısının 3 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Bir kısmını yakaladık, konuyu savcılıklara aksettirdik"
- "(Platformun işleyişi) Acenta, ilanında gerçekleştirilecek tura yönelik tüm temel bilgileri paylaşacak, uygun olan rehber de bildirimde bulunacak. Karşılıklı onay kodları gidecek ve otomatik sözleşme yapılarak sistemde kayıt altına alınacak."
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Japon mühendis "asrın felaketi"nin izlerini su altında aradı
- Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin izlerini araştırmak amacıyla Gölcük sahilindeki "batık şehre" dalış yaptı
- Yoshinori Moriwaki:
- "Normal yerde enkaza her zaman bakıyorum ama ilk defa denize, 19 sene geçmesine rağmen aynı kalan enkaza dalış yaptım"
- "Toplumu bilinçlendirmek gerekir. Japonya ve Türkiye deprem kuşağında olan ülkeler. Marmara Bölgesi'nde deprem bekleniyor. Bu nedenle hazır, eğitimli olmak gerekiyor"
(Tahir Turan Eroğlu/Kocaeli)
3- "Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme geriliği var"
- Türkiye Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu:
- "Türkiye gıda ve sağlık araştırması, her 10 çocuktan 1'inde büyüme ve gelişme geriliği olduğunu gösteriyor. Bu şu demektir; çocukta boyca beklenen bir uzama yoktur, organlarının büyümesi fizyolojik olarak yeterli durumda değildir. Buna bağlı olarak, bilişsel işlevler ve bilginin depolanması da yetersizdir"
- "6-12 yaş önemli bir süreç. Gelişme geriliği yaşanmadan bu sürecin tamamlanması gerekir. Ben iyodu bir beslenmeci olarak çok önemsiyorum. Zeka gelişiminde iyodun çok büyük bir rolü var"
- "Arada sırada nadir de olsa gazlı içecek tüketiminde sıkıntı yok. Ama bunu su yerine kullanmak, gereksiz yere tüketmek çocuklarda hem diş çürüklerine hem de yetersiz beslenme ve gelişme geriliğine neden oluyor"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul)
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