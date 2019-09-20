GÜNDEM / 20 Eylül 2019

- Panele, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da iştirak edecek.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ve Kınık ilçelerinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek.

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak, Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, İslami İlimler Fakültesinin açılışına ve konferansına katılacak.

- Şampiyonanın sekizinci gününde serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Zavur Uguev ile altın madalya için mindere çıkacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 5. hafta Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 5. haftanın ilk maçlarında İstanbulspor-Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Erzurum/19.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Roma/18.30)

ÖZEL HABER

1- "Dünyanın havası" İstanbul'da tartışılacak

- Her 3 yılda bir dünyanın farklı kıtasında yapılan "Dünya Temiz Hava Kongresi"nin 18'incisi, bilim ve teknoloji alanında 40'ı aşkın ülkeden gelen uzmanların da katılımıyla 23-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

- Kongre Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik:

- "Bu kongrede soluduğumuz havanın kalitesinin yükseltilmesi için enerji senaryoları, iklim ve temiz hava alanında en yeni bilimsel gelişmeler ve en yeni uygulamaları tartışacağız"

- "Yeni teknolojinin yaşama geçirilmesi için stratejiler hazırlayacağız. Bu stratejiler hayata geçtikçe halkımız daha da bilinçlenecek ve 'Ben nasıl daha temiz bir havada yaşarım?' sorusunun cevabını bulacak"