GÜNDEM / 20 Kasım 2019

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

2- Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya ekibi Neptunas ile deplasmanda karşılaşacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, gençlerle buluşacak, Biga TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak ve Biga Belediyesini ziyaret edecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlatılan proje tamamlandı

- Anaokulu öğretmeni Fatma Duman:

- "Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık"

- Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz:

- "Biz öğretmenlerin görevi zor şartlar altında bile olsa eğitim öğretimi aksatmamaktır. Biz bunu öğrencilerimizle çok güzel bir şekilde her durumda başarıyoruz"

(İzzet Mazı-Abdulkadir Hüseyin Yıldırım/Kilis)

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