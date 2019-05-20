GÜNDEM / 20 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katılacak.
(Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Romanya'da AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında düzenlenecek çalışma oturumlarına katılacak, Romanya Çevre Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görüşme yapacak, çalışma yemeğine iştirak edecek, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi'ni ziyaret edecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında faaliyet gösteren TİKA, YTB, VGM, YEE'nin temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'ne iştirak edecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da temaslarda bulunacak, üst düzey Meksikalı yetkililerle bir araya gelecek.
(Mexico City) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"nın üçüncüsünde doktora öğrencileriyle bir araya gelecek
(Erzurum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Galatasaray'ın sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla sona erecek.
(Erzurum/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- MEB'den 1,6 milyon çocuk için "dersi açık havada oyunla işle" çağrısı
- Milli Eğitim Bakanlığından, tüm okul öncesi eğitim kurumlarına 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı yapıldı
- Bakanlığa bağlı resmi özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak "yağ satarım bal satarım", devamında da başka oyunları oynaması istendi
- Hafta boyunca ailelerin de aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi
- Etkinlikler, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulacak
(Selma Kasap/Ankara)
2- Üç denizdeki en büyük planlı tatbikata "akademik destek"
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'a, Anadolu Üniversitesi 14 kişilik ekibi ile "personel eğitimi", "video ve sosyal medya içeriği hazırlama" gibi konularda katılıyor
- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:
- "İlk kez bir üniversite Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikatta görev alıyor. Anadolu Üniversitesi olarak Denizkurdu-2019 tatbikatına akademik destek veriyoruz"
(Deniz Açık/Eskişehir)
3- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS
- Mektup, telgraf ve mesajlardaki 27 Mayıs
- Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesine giden süreçte ve darbenin ardından idamla yargılanırken yaşadıkları duygular, ailelerine ve siyasetçi arkadaşlarına gönderdikleri mektuplar ve telgraflara yansıdı
- Menderes'in darbecilere hitaben yazdığı mektuptan:
- "Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?"
- "Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen duam sizlerle beraberdir"
- Dışişleri Bakanı Zorlu'nun ailesine hitaben yazdığı mektuptan:
- "Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anne! Sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah'ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun."
(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı)
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