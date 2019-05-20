GÜNDEM / 20 Mayıs 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Romanya'da AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında düzenlenecek çalışma oturumlarına katılacak, Romanya Çevre Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görüşme yapacak, çalışma yemeğine iştirak edecek, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Deniz Açık/Eskişehir)

3- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS

- Mektup, telgraf ve mesajlardaki 27 Mayıs

- Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesine giden süreçte ve darbenin ardından idamla yargılanırken yaşadıkları duygular, ailelerine ve siyasetçi arkadaşlarına gönderdikleri mektuplar ve telgraflara yansıdı

- Menderes'in darbecilere hitaben yazdığı mektuptan:

- "Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?"

- "Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen duam sizlerle beraberdir"

- Dışişleri Bakanı Zorlu'nun ailesine hitaben yazdığı mektuptan:

- "Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anne! Sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah'ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun."

(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı)

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