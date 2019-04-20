GÜNDEM / 20 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, program öncesinde basın toplantısı yapacak. (Antalya/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor. (Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor. (Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" düzenlenecek. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Kış Kars’ta hüküm sürüyor Elazığ Sivrice'de deprem! (Kandilli son depremler)

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonunca Kazakistan'da düzenlenecek 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'na katılacak. (Almatı/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde 164,1 kilometrelik Bursa-Kartepe etabı geçilecek. (Bursa/11.50) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Antalyaspor, Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla devam edilecek. (Trabzon/Manisa/16.00/İstanbul/İzmir/19.00) (Fotoğraflı) 4- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Giresunspor-Abalı Denizlispor, Ümraniyespor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek. (Giresun/İstanbul/14.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Türk Telekom-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (İstanbul/14.00/16.15) (Fotoğraflı) 7- Voleybolda Efeler Ligi 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı) 8- Voleybolda Efeler Ligi 7-8'incilik serisi ilk maçında Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı) 9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının ikinci gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Palandöken Belediyespor-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak. (Kayseri/14.00/16.30) (Fotoğraflı) 10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER 1- ABD ile ticareti artırmak için çalışma grubu hazır - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz" - "ABD ile dijital ekonomi alanında ortak çalışmalar yapılması konusunda da mutabakata vardık. Mayıs ayı içerisinde dijital ekonomi konusunda ABD’den bir heyet gelmesi bekleniyor" - "Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık olarak kuracağımız ihtisas serbest bölgeleriyle ilgilenen ABD’li yatırımcılar da oldu. Söz konusu yerler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir” (Merve Özlem Çakır/Ankara) 2- FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları - FETÖ elebaşının talimatının ardından İstanbul'da darbeci askerlerin katılımıyla 3 farklı darbeye hazırlık toplantısı yapıldı - Bu toplantılar askerlerin yapması gereken terör saldırılarına karşı veya güvenlik amaçlı toplantılar değil, bir ülkenin yönetiminin ele geçirilmeye çalışılması ve hükümetin devrilmesine yönelik darbeci askerlerin saldırı planlarını içeren hazırlık toplantılarıydı

- 15 Temmuz'da darbecilerin görev yerleri, personelin mesaiye nasıl çağrılacağı, derdest edilecek kişilerin belirlenmesi, haberleşme sistemi gibi birçok detay bu toplantılarda belirlendi - Toplantılar sonucu gerçekleşen darbe girişiminde İstanbul'da 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'a, ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'tan akademisyen İlhan Varank'a, fotomuhabiri Mustafa Canbaz'dan reklamcı Erol Olçok'a kadar pek çok kişi şehitlik mertebesine ulaştı (Mustafa Hatipoğlu-Enes Can/İstanbul) 3- Türkiye 117 yılda 210 büyük deprem yaşadı - AFAD, Türkiye'de 1900-2018 yılları arasında meydana gelen doğal afetlere ilişkin istatistikleri içeren rapor yayımladı - Rapora göre, 1900-2017 yılları arasında büyüklüğü en az 6.0 olan 210 hasar yapıcı ve can kaybına yol açıcı deprem meydana geldi - Bu depremlerde 86 bin 802 kişi hayatını kaybederken 597 bin 865 konut ağır hasar gördü - 1 Ocak 1950-1 Haziran 2018 tarihleri arasında "illerde meydana gelen heyelan" sıralamasında Trabzon, bin 517 heyelanla ilk sırada yer aldı