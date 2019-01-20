GÜNDEM / 20 Ocak 2019

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası

- Yurt dışında geçen yıl 19,4 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitleri bu projelerin yüzde 46'sını Avrasya bölgesinde gerçekleştirdi

- Tutar bazında en çok projeye imza atılan ülke 3,9 milyar dolar ile Rusya olurken, bu ülkeyi 3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 2 milyar dolarla Katar izledi

- TMB Başkanı Mithat Yenigün:

- "Önümüzdeki dönemde yurt dışı inşaat pazarını etkileyecek unsurların başında enerji fiyatlarının seyri ile Suudi Arabistan, Cezayir gibi müteahhitlik firmalarımızın referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşulları geliyor"

(Erdal Çelikel/Ankara)

2- Kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı bir yılda 2'ye katlandı

- Türkiye'de geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 6 bin 731'den 13 bin 405'e yükseldi

- Son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermayelilerden oluştu

- 2014-2018 döneminde toplam 346 bin 270 şirket kuruluşu gerçekleşirken, bunlardan 34 bin 124'ü yabancı ortaklı olarak kayıtlara geçti