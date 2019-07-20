HABER

GÜNDEM / 20 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinliklerine, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin açılışına katılacak; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük ve Bartın Belediyelerine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(Karabük/12.15/13.30/Bartın/15.15/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" oturumları yapılacak.

(10.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.

(Trieste/18.00)

2- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5-8'incilik klasman maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/16.30)

3- 19 Yaş Kadın Hentbol Milli Takımı, Litvanya'daki Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarının yarı finalinde İsviçre ile karşılaşacak.

(Klaipeda/19.00)

4- Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Tourmalet arasındaki 14. etap yarışıyla devam ediyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kapıkule'de planlı tedbirler geçişleri hızlandırdı

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı gurbetçi sezonu için aldığımız yeni tedbirler sayesinde 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlandı"

- "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tatilini ülkemizde geçirmek isteyen misafirlerimizin geçtiğimiz hafta sonu Kapıkule'de oluşturduğu yoğunluk da görevlendirdiğimiz ilave personel, web sayfasından yaptığımız gümrük kapılarına ait görüntü paylaşımı sayesinde hızla eritildi"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Saraç'tan YKS tercihlerinde "YÖK Atlas" önerisi

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:

- "YÖK olarak sadece üniversite giriş sistemini belirlemiyoruz, aynı zamanda öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürütüyoruz"

- "Öğrencilerimize, meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK ATLAS'tan yararlanmalarını öneriyoruz"

- "Öğrencilerimiz müsterih olsunlar, hukuk dahil bazı programlar için uygulanan başarı sıralaması şartlarında herhangi bir değişiklik olmayacak"

- "(Üniversitelerin öğretim üyesi sayısı) Bunun verilerini kılavuzda ve Vakıf Üniversiteleri Raporu'nda yayınladık, konuya ilişkin güvenli veri reklamlarda değil bu raporlarda"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Teröristler yıktı, devlet sıcak yuvaya kavuşturdu

- Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan ya da kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı, 304 konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi

- Yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor

- Vatandaşlardan Şahin Ürper:

- "Huzur içerisinde eşimiz, çocuklarımız ve komşularımızla yeni evlerimizin tadını çıkarıyoruz. Eski komşularımızla beraber yine aynı mahalleye geldik, çok sevinçliyiz"

- Hacı Özcan:

- "Evlerimiz son derece ferah ve konforlu bir şekilde yapılmış, çok beğendik"

(Ekrem Payan/Şırnak)

***

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