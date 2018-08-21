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GÜNDEM / 21 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "40 yıllık hatır için 120 yıldır değirmen üretiyorlar"

- 57 yıllık kahve değirmeni ustası Hikmet Sözen:

- "Bizde usta-çırak ilişkisi çok önemlidir. Çırak olduğum bir dönemde işe saat 08.00'i geçtiğinde geldim. Babamın da kalfaları vardı. İçeri girdim enseme bir tokat atarak 'Sen İstanbul valisi misin, saat kaç?' dedi. Babam hiç müdahale etmedi. Nur içinde yatsın. İyi ki öyle yapmış. Bu terbiyeyle mesleğimizde başarılı olduk. Ben mesleği 5. kuşak olarak oğluma devrettim"

- "Çırakken pazar günleri bile gelirdim. Hep severek yaptım mesleğimi. Bugün yaşım 70'e yaklaştı ama yeni başlamış gibi heyecanlıyım. Değişen bir şey olmadı"

- "İnsan hasta olunca nasıl iyi doktor arar. İşte bunun gibi iyi kahve içmek içinde iyi değirmen gerekir. Bunu yapacak kişinin de iyi bir usta olması gerekir. Meslekte kolaya kaçanlar ve hile yapanlar her zaman vardır. Değirmen üretip boyayanlar var, Çin'den getirtenler var. Ben ise bilek zoruyla gerçek değirmen yapıyorum. İşin getirisi paradan çok gurur. İnsanların gelip teşekkür etmeleri yetiyor"

(Sefa Mutlu / İstanbul)

2- Avrupa'nın çamaşırını kuruttuk

- Türkiye'nin çamaşır kurutma makinesi ihracatı, son 5 yılda yüzde 255 artışla 287 milyon 878 bin dolara ulaştı

- Söz konusu ürünü Avrupa ülkeleri tercih ederken, en çok ihracat İngiltere'ye yapıldı, bu ülkeyi Fransa ve Almanya takip etti

(Ankara/Cüneyt Kemal Özkök)

3- Hava yolcularının yüzde 5'i Türkiye'den taşındı

- Geçen yıl, dünyada uçakla taşınan yolcuların yaklaşık yüzde 4,7'si, Avrupa'dakilerin ise yaklaşık yüzde 8,9'u Türkiye'deki havalimanlarından yapılan uçuşlarla seyahat etti

- Dünyada, geçen yıl yapılan 37 milyon seferin yaklaşık yüzde 4'ü Türkiye'deki tüm havalimanlarından gerçekleştirildi

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

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GÜNDEM / 21 Ağustos 2018

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