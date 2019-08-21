GÜNDEM/ 21 Ağustos 2019

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek.

1- Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu

1- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

- Sağlık Bakanlığının 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında bu yılın başından itibaren 3 milyon 295 bin hasta kara ve hava ambulanslarıyla taşındı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Ülkemizin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri organizasyon yapısını kurduk"

- "Yıl başında 4 bin 900 olan ambulans sayımızı 6 ay içinde 5 bin 483'e çıkardık"

- "Yeni açılan 112 istasyonlarımızla, istasyon sayısını 2 bin 801'e yükselttik"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

- Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı

- Söz konusu dönemde Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, kişi başına ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı

- Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun:

- "Çinliler, geçen sene 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20'lik pay alırken, bu sene yüzde 22'ye geldiler ve yüzde 85'lik büyüme gösteriyorlar. Avrupa'da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40'tan fazlasını Çinliler yapıyor ve genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar"