GÜNDEM / 21 Aralık 2019

1- TBMM Genel Kurulunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakırköy Hilton Otel'de düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"na iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteği ile düzenlediği "Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve Makedonya Türklerinin milli bayramı "Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. Organizasyonda İngiltere'nin Liverpool ile Brezilya'nın Flamengo takımları şampiyonluk, Meksika'nın Monterrey ile Suudi Arabistan'ın El Hilal ekipleri de üçüncülük için sahaya çıkacak.

- Bugüne kadar imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim faydalanırken başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı

- "Sadece evlilikte değil, toplumsal hayatın içinde de şiddet hiçbir şekilde barınamaz. Şiddetle Kur'an'ın ilkeleriyle baş edebiliriz"

- "Şiddetle mücadelede 'dini referanslar' başlığı altında eğitimler planladık. Bu eğitimlere er ve erbaşların eğitimini de ekledik"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- İkinci el otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış gerçekleşti

- Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış yapıldı. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti

- 2019 yılı ilk 11 ayda yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8'le E segmentinde görüldü

- Kasım ayında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 arttı

- Segment bağımsız olarak bakıldığında, kasım ayında bir önceki aya göre, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 2,1 artış gerçekleşti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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