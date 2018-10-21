GÜNDEM / 21 Ekim 2018

- Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışını yapacak, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul edecek, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını gerçekleştirecek.

1- İhracatçıya “yerinde gümrükleme” kolaylığı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracatçılarımıza sunduğumuz yeni bir hizmet olan 'İhracatta Yerinde Gümrükleme' uygulaması ile firmalarımız adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabilecek" - "Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak"

(Merve Özlem Çakır-Ankara) 2- Türkiye "milli lokomotif"le dünyaya dördüncü oldu

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Türkiye, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan Hibrit Manevra Lokomotif ile dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke oldu"

- "Gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacak Milli Hibrit Manevra Lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlamasının yanı sıra düşük akustik gürültü seviyesiyle daha düşük işletme maliyetine sahip"

(Arife Yıldız Ünal-Ankara)

3- Eximbank kur riskinden korunmayan şirketlerden desteğini çekecek - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:

- "Eninde sonunda 'kur riskine karşı korunmayan ya da sigorta yapmayan şirketleri Eximbank artık desteklemeyecek' fikrini yapmamız lazım. Henüz burada bir adım atmadık ama çalışıyoruz. Bundan sonraki toplantılarda bunu biraz daha dillendireceğiz"

- "Bizim için elektronik ticaret de bir ihracattır. Diğer klasik yöntemle ticaret yapanları nasıl destekliyorsak, elektronik ticaretle ihracat yapanları da destekleyeceğiz"