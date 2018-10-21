GÜNDEM / 21 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışını yapacak, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul edecek, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını gerçekleştirecek.
(İstanbul/12.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da dün yapılan milletvekili seçimlerinde aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi bugün devam edecek.
(Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.
(Budapeşte/11.30/18.45/20.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftada Hatayspor-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Altay ve İstanbulspor-Giresunspor karşı karşıya gelecek.
(Hatay/14.00/Karabük/16.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Banvit-Anadolu Efes ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/Hatay/17.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Halkbank-Fenerbahçe, Maliye Piyango-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/14.00/16.30/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/Manisa/15.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanş maçlarında Muratpaşa Belediyespor, İsveç'in H 65 Höörs, Kastamonu Belediyespor da Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımını konuk edecek.
(Antalya/15.00/Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapılacak.
9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.
(Austin/21.10)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.
(Motegi/08.00)
ÖZEL HABER
1- İhracatçıya “yerinde gümrükleme” kolaylığı
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "İhracatçılarımıza sunduğumuz yeni bir hizmet olan 'İhracatta Yerinde Gümrükleme' uygulaması ile firmalarımız adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabilecek"
- "Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak"
(Merve Özlem Çakır-Ankara) 2- Türkiye "milli lokomotif"le dünyaya dördüncü oldu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Türkiye, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan Hibrit Manevra Lokomotif ile dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke oldu"
- "Gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacak Milli Hibrit Manevra Lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlamasının yanı sıra düşük akustik gürültü seviyesiyle daha düşük işletme maliyetine sahip"
(Arife Yıldız Ünal-Ankara)
3- Eximbank kur riskinden korunmayan şirketlerden desteğini çekecek - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:
- "Eninde sonunda 'kur riskine karşı korunmayan ya da sigorta yapmayan şirketleri Eximbank artık desteklemeyecek' fikrini yapmamız lazım. Henüz burada bir adım atmadık ama çalışıyoruz. Bundan sonraki toplantılarda bunu biraz daha dillendireceğiz"
- "Bizim için elektronik ticaret de bir ihracattır. Diğer klasik yöntemle ticaret yapanları nasıl destekliyorsak, elektronik ticaretle ihracat yapanları da destekleyeceğiz"
- "İhracatçılarımızı düşük maliyetle finanse ediyoruz, buna da devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru kaynak maliyetinin biraz daha normalleşeceğini, özellikle Şubat 2019 gibi çabalarımızı somut hale dönüştürebileceğimizi düşünüyorum"
(Belgin Yakışan Mutlu/ Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)
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