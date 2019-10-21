GÜNDEM / 21 Ekim 2019

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguıness ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

2- Hazine, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.

5- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

1- Demiryolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demiryolu yapım çalışmalarımız devam ederken, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımı ise ihale aşamasında bulunuyor"

- "2023 yılı hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlanırken, 6 bin 434 kilometre de proje hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yeni hat yapımlarıyla 2 bin 323 kilometrelik kesimde sinyalizasyon ve 987 kilometrelik kesimde elektrifikasyon yapım çalışmalarının sürüyor"

(Arife Yıldız Ünal /Ankara)

2- Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

- Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı

- Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya yükseldi