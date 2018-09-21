GÜNDEM / 21 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sanayici ve iş adamlarıyla görüştükten sonra Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. (Gaziantep/09.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yeni Ekonomi Programı" ile ilgili basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Banliyösü test sürüşlerini başlatacak, Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak. (İstanbul/09.30-11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, 2017 yılı sektörel enerji tüketim istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı) 4- TOBB, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Yldiz Pollack-Beighle ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Paramaribo) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yatılı Erkek Kur'an Kursu Öğrencileri Hafızlık İcazet Töreni'ne katılacak, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek. (Edirne/11.00/13.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta sonu kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülecek. (İstanbul/10.00)

- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, himmet toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) - Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- İstanbul Bilgi Üniversitesi "Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü", Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantıyla açılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- "Bir Nokta" dergisinin 200. sayısı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- "La Casa De Papel" dizisinin jenerik müziğine hayat veren İspanyol caz müzisyeni Cecilia Krull, Salon İKSV'de sahne alacak. (İstanbul/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Takımı'nı ziyaret edecek, Kaya Termal Oteli Kongre Merkezi'nde MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu toplantısına katılacak. (İzmir/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın ilk maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. (Erzurum/Bursa/20.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Denizlispor müsabakalarıyla başlayacak. (İzmir/Ankara/19.00) (Fotoğraflı) 4- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. (Fotoğraflı) 5- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde kızlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor. (Fotoğraflı)

6- Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası, İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'ndaki müsabakalarla başlayacak. (Fotoğraflı) (İzmir/13.00) ÖZEL HABER 1- Amanoslar teröristlere dar edildi - Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ile bağlantısı kesilen Amanoslar'da yoğunlaşan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu

- Amanoslar'da son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listeyle arananların da yer aldığı 46 terörist etkisiz hale getirildi

- Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve örgütün sözde Amanoslar genel saha sorumlusu olan teröristin de öldürüldüğü operasyonlarda 16 sığınak, 6 erzak deposu imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi (Erdal Türkoğlu/Hatay) 2- MHP'li kadınlardan yerel seçim atağı - MHP'li kadınlar yerel seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde ekim ayından itibaren kapı kapı dolaşarak, kadınların sorunlarını dinleyecek, partinin projelerini anlatacak - Partililer 5 ayda 5 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor

- MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay: - "Ne girilmedik ev ne telefon rehberlerimizde aranmadık kimse bırakacağız. Dinleyeceğiz, dertleşeceğiz, anlatacağız" - "İnşallah bu dönemde kadın belediye başkanlarımız da olacak. Aday adaylarımız var." (Kemal Karadağ/Ankara) 3- Terkos Gölü'ndeki su hacmini artıracak proje - İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Örnek, İstanbul'un en önemli tatlı su rezervlerinden Terkos Gölü'ndeki su hacmini artırmaya yönelik hazırladığı "Terkos Gölü Derinleştirme Projesi" ile İstanbul'un içme suyu ihtiyacının tamamının karşılanmasını amaçlıyor - Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Örnek: - "Terkos Gölü'nde yapılacak bir yatırım ile İstanbul'un içme suyu ihtiyacının tamamının karşılanması mümkün" - "Derinlik kademeli olarak 10 ve 20 metreye çıkarılabilir. Derinlik 20 metreyi bulduğunda göldeki su miktarı 1 milyar metreküpe ulaşır. 5 metrede 360, 10 metrede 560, 20 metrede ise 960 milyon metreküp su elde edilebilir"