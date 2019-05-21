GÜNDEM / 21 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek. (Ankara/20.08) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak. (TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pera Palace Hotel'de Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına katılacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yapı İzin ve İnşaat Maliyet Endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'da mevkidaşı Sandra Jovel ile görüşecek, Türkiye-SICA 3'üncü Siyasi Forumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Guatemala City) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/ 09.30) - FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı" oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Muğla/10.00) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 10 sanığın yargılanması sürecek. (Adana/10.00) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Adana/11.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde incelemelerde bulunacak, Swissotel'de Kulüpler Birliği Vakfının iftarına katılacak. (İstanbul/11.00/20.27) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı Swissotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.15) (Fotoğraflı) 4- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. (İstanbul/16.00) 5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşılaşacak. (İstanbul/Ankara/16.00) ÖZEL HABER 1- 7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğümüzce 53 hizmet e-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. Söz konusu hizmetlerden aralarında SRC, kiralık taşıt ilavesi, K türü yetki belgesinin de bulunduğu 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandı"

- "Söz konusu hizmetler dolayısıyla yapılan bu işlemler için 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf yapıldı. Böylece 192 ağacı kesilmekten kurtardık"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'nin hemen her bölgesine dönük çok ciddi anlamda seyahat olacak. Tahminimize göre bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turist, bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edecek" - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını ön görüyoruz. Bayram döneminde iç pazarda yüzde 90 bir doluluk bekliyoruz" (Hatice Özdemir Tosun/Antalya) 3- ABD, ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor - Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonucu ABD'nin, en büyük ticari partneri olan Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 azalarak 79,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti - 2010'da 273 milyar dolar seviyesinde olan ABD-Çin mal ticareti açığı, her yıl ortalama yüzde 5,5 artarak 2018 sonunda 419,2 milyar dolara ulaşırken, ABD, dış ticaret açığının 3'te 2'sini Çin'e karşı verdi