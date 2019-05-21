GÜNDEM / 21 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/20.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.
(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pera Palace Hotel'de Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yapı İzin ve İnşaat Maliyet Endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'da mevkidaşı Sandra Jovel ile görüşecek, Türkiye-SICA 3'üncü Siyasi Forumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Guatemala City) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/ 09.30)
- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı" oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Muğla/10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 10 sanığın yargılanması sürecek.
(Adana/10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Adana/11.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde incelemelerde bulunacak, Swissotel'de Kulüpler Birliği Vakfının iftarına katılacak.
(İstanbul/11.00/20.27) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı Swissotel'de gerçekleştirilecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşılaşacak.
(İstanbul/Ankara/16.00)
ÖZEL HABER
1- 7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğümüzce 53 hizmet e-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. Söz konusu hizmetlerden aralarında SRC, kiralık taşıt ilavesi, K türü yetki belgesinin de bulunduğu 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandı"
- "Söz konusu hizmetler dolayısıyla yapılan bu işlemler için 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf yapıldı. Böylece 192 ağacı kesilmekten kurtardık"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi
- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:
- "Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'nin hemen her bölgesine dönük çok ciddi anlamda seyahat olacak. Tahminimize göre bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turist, bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edecek"
- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:
- "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını ön görüyoruz. Bayram döneminde iç pazarda yüzde 90 bir doluluk bekliyoruz"
(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)
3- ABD, ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
- Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonucu ABD'nin, en büyük ticari partneri olan Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 azalarak 79,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti
- 2010'da 273 milyar dolar seviyesinde olan ABD-Çin mal ticareti açığı, her yıl ortalama yüzde 5,5 artarak 2018 sonunda 419,2 milyar dolara ulaşırken, ABD, dış ticaret açığının 3'te 2'sini Çin'e karşı verdi
- İhracatının yüzde 7,2'sini Çin'e yapan ABD, ithalatının ise yüzde 21,2'sini Çin'den karşılıyor
- ABD-Çin mal ticareti, 2018 sonu itibarıyla 659,8 milyar dolar olarak gerçekleşti
- İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz:
- "Trump, sonuç aldığını gördüğü takdirde bu politikaları daha katı bir şekilde uygulayabilir"
- "Çin'e etkisi olacaktır fakat uzun dönemde Çin'in ABD'ye karşı dış ticaret fazlası vermeye devam edeceğini düşünüyorum"
(Murat Aslan/İstanbul)
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