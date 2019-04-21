GÜNDEM / 21 Nisan 2019

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

2 - Kazakistan'da 2. Geleneksel Sporların İhyası Uluslararası Etnospor Forumu'nun son gününde Etnospor ödülleri verilecek ve forumun sonuç bildirgesi kabul edilecek.

- Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı Etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın basın toplantısına, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın vefatının 485. yılı etkinliğine ve 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabının ardından düzenlenecek törene katılacak.

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı Etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" düzenlenecek.

4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

7- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının üçüncü ve son gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

- "Gençlere doğru yatırımlar yapılırsa, kendimizi daha da geliştirmemiz kaçınılmaz olur"

- "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz"

- "Model uydumuzu üreterek olabildiğince test yapmaya çalışıyoruz. (...) Bu yıl dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz"

- Medeniyet Üniversitesi Thread takımı sözcüsü Kaya Tarık Şeker:

- "NASA, Siemens ve Lockheed Martin gibi büyük kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bir yarışma olması ile kazanan takım ve okullar büyük bir prestij elde ediyor

(Gökhan Ergöçün/Tolga Yanık/İstanbul)

3- Mehmetçik'in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

- Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı törenleri için yurdun dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gruplar halinde gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla otellerde yer bulunamıyor

- Alan kılavuzu Adnan Genç:

- "Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler, milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor"

- Ziyaretçilerden Sultan Ekiz:

- "Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık. Tarihimizi en iyi anlatan Çanakkale'ye geldiğim için çok mutluyum"

(Sinan Balcıkoca/Çanakkale)

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