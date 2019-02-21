GÜNDEM / 21 Şubat 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını, Valiliği, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezini ve esnafı ziyaret edecek, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin çanta dağıtımı etkinliğine katılacak, TOKİ Yomra ilçesi kentsel gelişim ve dönüşüm projesinde incelemede bulunacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya ve AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu'nun proje tanıtımına ve seçim ofisi açılışına iştirak edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat merkez ile Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına iştirak edecek.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması devam edilecek.

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: - "Bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan toplam 45 ülke ile arşivler arası işbirliği protokolü imzaladık" - "Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan gibi ülkelerden 700 bin civarındaki görüntüyü ülkemize kazandırdık" - "Buraya ait birçok ekonomik, sosyal, kültürel meseleyi açıklığa kavuşturacak belgeler var. Son zamanlardaki ekonomik ve siyasi gücümüzün kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün bizim görevimiz, bunların bilgilerini toplayıp ülkemize kazandırmaktır"

(Meltem Öztürk/TBMM)

3-GRAFİKLİ - Darbe girişiminde rol aldı ancak üç maymunu oynadı

- Sözde "yurtta sulh konseyi"nce Denizli'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması için Ankara'ya göndermeyi planladığı askeri birliklerin Çardak Havalimanı'na intikaline ilişkin verdiği emri inkar etti

- Özbakır, kışladan çıkan askerlerin Çardak Havalimanı'na intikalinin Ege Ordusu Komutanlığına haber verilmesine engel olduğuna ilişkin yapılan tespite rağmen farklı savunmalar yaparak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı

- Sanık Özbakır, yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

(Ömer Süt/İzmir)

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