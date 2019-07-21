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GÜNDEM / 21 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş Müzesi’nin açılışına katılacak, Gemi Kurtaran adlı çok amaçlı kurtarma gemisinin karşılama törenine iştirak edecek.

(KKTC) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek, Ayrancı Belediyesinin açılış programına katılacak.

(Karaman/14.15/15.15/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Düzce) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına iştirak edecek.

(Van/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek, ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İtalya'daki 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ile finalde karşılaşacak.

(Trieste/21.00)

3- Litvanya'daki 19 Yaş Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2. Klasman müsabakaları, 5-8'incilik, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Klaipeda/11.00/13.00/15.00/17.00)

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da başlayacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fransa Bisiklet Turu, Limoux ile Foix arasındaki 15. etap yarışıyla sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

- Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" arazide boy göstermeye başladı

- Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden "Akrep IIe"nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı, mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı

- Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Yazılım geliştirmeyi "oyunlaştıran" Türk şirketi ABD'ye açıldı

- Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı veriyor

- Toplamda 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Türk girişimi, ABD pazarına da açıldı

- Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo:

- "Hizmet vermeye başlamamızın üzerinden henüz iki yıl geçmesine karşın, 10 ülkede distribütör sayısına ulaştık. Octopod, 120 kurumsal müşteride 400’ün üzerinde gerçekleştirilen proje ile 12 bin 500 kullanıcıya erişmiş durumda"

- "Hazır yazılımların sunduğu ortalama yüzde 65 verimliliğe karşın, Octopod, şirketlerin ihtiyacını yüzde 100 olarak karşılayacak şekilde yazılım geliştirebilme kabiliyetinde"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Otobüs firmalarına ek sefer izni

- Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek

- Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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