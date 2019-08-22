HABER

GÜNDEM / 22 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüşecek, heyetlerarası çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'ta düzenlenecek Tomor Dağı Şenlikleri’ne katılacak.

(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Bakanlıkta düzenlenecek Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'le görüşecek, Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde Cibuti Sağlık Bakanı Muhammed Warsama Dirieh ile görüşecek, ortak basın toplantısının ardından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile protokol imzalanacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşecek, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın açılışına katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'na katılacak, Manisa'da Valiliği ziyaret edecek, ilk üzüm satışını gerçekleştirecek ve 2019 üzüm rekoltesini açıklayacak, bağda üzüm hasadına katılacak, süne ve çekirge mücadelesi için kınalı keklik salımı yapacak.

(Ankara/09.00-Manisa/12.00-12.30-13.45-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ziyaret edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar oynanacak.

- Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00) (Fotoğraflı)

3- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ankara'daki A Grubu maçlarında mücadele edecek Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya ve Yunanistan takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla CP Ankara Hotel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı)

4- Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayacak. Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

(Üsküp/19.45)

ÖZEL HABER

1- MKEK'den 7,5 ayda 45 bin yerli silah

- Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi

- MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş:

- "Şu anda hedeflerimize uygun şekilde devam ediyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da 66 bin üretimi tamamlamış olacağız"

(Fatih Gökmen/Kırıkkale)

2 - TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı

- Toprak Mahsulleri Ofisince, bu yıla ilişkin fındık müdahale alımlarına başlanırken, ofis tarafından son iki yılda 150 bin tonluk ürün alımı gerçekleştirildi

- Fındıklar, iç fındık, rafine fındık yağı, krokan, sütlü fındık kreması ve kakaolu fındık kreması olarak değerlendirilirken, arz açığının oluştuğu dönemlerde piyasa ihtiyacı TMO stoklarından karşılanıyor

- Ofis tarafından Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl 388 ton, bu yıl 510 ton kavrulmuş iç fındık satışı yapıldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3 - Gümrüklerde "hız" ve "yerlilik" dönüşümü

- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca hazırlanan eylem planı kapsamında, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin milli kaynaklarla üretiminin sağlanması için gerekli adımlar atılacak

- İhracatta karşılaşılan maliyetler ve işlem sürelerinin tespiti amacıyla analiz çalışması yapılacak

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Evcilleşen kargalar beldenin maskotu olduEvcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu
Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldıEreğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.