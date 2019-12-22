GÜNDEM / 22 Aralık 2019

(Artvin/13.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

ÖZEL HABER

1- MEB, kalfalık ve ustalık için 142 dalda ilk e-sınavı tamamladı

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

- "Bu proje ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay düzenlenebileceği için sınavlara erişim kolaylaştı"

- "Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Türk dizilerinin dünyadaki başarısı oyun sektörüne ilham oluyor

- Türk oyun geliştirme şirketi InGame Group'un Üst Yöneticisi Burak Gözalan:

- "Türk dizileri dünyada önemli içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Türk dizi ve filmleriyle birlikte MENA bölgesi Türk kültürüne aşina oldu ve buna bağlı olarak bu bölgeden oyunlarımıza hatırı sayılır bir ilgi oluştu. Ana stratejimiz Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmek"