GÜNDEM / 22 Ekim 2018

- Şampiyonanın üçüncü gününde serbest stil 70 ve 97, kadınlar 55 ve 59 kilolarda elemeler, serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

- Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan Türk kazılarının en önemlileri arasında, geçmişi M.Ö 3. yüzyıla uzanan Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, M.Ö 4. yüzyılda kurulan İzmir'deki Symrna Agorası ve Gaziantep'in en önemli tarihsel değerlerinden olan Zeugma yer alıyor

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı çalışmaları için bu yıl ekim ayı itibarıyla toplam 30 milyon 533 bin 700 liralık ödenek aktarımında bulundu

(Burcu Çalık/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Depremin yıktığı Van yeniden kuruldu

- 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gören Van, aradan geçen 7 yıllık sürede yapılan yatırımlarla depremin izlerini silerek bölgenin en gelişmiş illerinden biri oldu

- 23 Ekim'deki depremde 604, 9 Kasım'daki depremde ise 40 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 17 bin 489 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edilirken, 12 bin köy konutunun büyük çoğunluğu tamamlandı

- AFAD İl Müdürü Osman Uçar:

- "Depremin ardından yapılan çalışmalarla konut anlamında Van'da adeta yeniden bir şehir kuruldu. Vatandaşların mağduriyeti çok bekletilmeden giderildi"

- "Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, spor salonlarıyla daha güzel bir kent ortaya çıktı. Yaşanılan felaketin boyutu, ekonomik ve sosyal alanda, sosyolojik anlamda çok büyüktü. Devletimizin desteği ile bu sorunlar minimize edildi"

(Cemal Aşan-Necat Hazar/Van)

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