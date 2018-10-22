GÜNDEM / 22 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Muhtarlar Günü dolayısıyla Parkmasal Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek öğle yemeğine iştirak edecek.
(Erzincan/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Litai Otel'de Emek Çalıştayı'na katılacak, partisinin genel merkezinde CHP MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/09.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Konfederasyonunun 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Havacılık Terminali'nde düzenlenecek "Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi Tanıtımı"na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ürün Güvenliği Haftası" dolayısıyla KOSGEB'de düzenlenecek programa iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Afganistandaki milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Irak'ta hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.
(Bağdat)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın üçüncü gününde serbest stil 70 ve 97, kadınlar 55 ve 59 kilolarda elemeler, serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/17.45/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Altınordu-Eskişehirspor, Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İzmir/Adana/19.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen ile Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçlarında 2. Grup'ta Karşıyaka-Osmaniyespor, 3. Grup'ta da Ankara Adliyespor-Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/15.00/Ankara/14.30)
ÖZEL HABER
1- Ankara'ya yeni adalet sarayı yolda
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da, bütün mahkemelerin tek çatı altında toplanacağı, vatandaşların ve avukatların rahat ulaşabilecekleri büyük bir adliye binası yapılacağını bildirdi
- Bakan Gül:
- "Konu Cumhurbaşkanımızın da gündeminde. Başkentimize yakışır bir adliyeyi inşallah vatandaşlarımızın, başkentin hizmetine sunacağız"
(Barış Kılıç/Ankara)
2- Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı çalışmaları için bu yıl ekim ayı itibarıyla toplam 30 milyon 533 bin 700 liralık ödenek aktarımında bulundu
- Bakanlıkça yıl sonunda tüm ödeneklerin aktarılmasıyla kazı çalışmalarına 34 milyon liranın üzerinde destek sağlanmış olacak
- Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan Türk kazılarının en önemlileri arasında, geçmişi M.Ö 3. yüzyıla uzanan Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, M.Ö 4. yüzyılda kurulan İzmir'deki Symrna Agorası ve Gaziantep'in en önemli tarihsel değerlerinden olan Zeugma yer alıyor
(Burcu Çalık/Ankara)
3- GRAFİKLİ - Depremin yıktığı Van yeniden kuruldu
- 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gören Van, aradan geçen 7 yıllık sürede yapılan yatırımlarla depremin izlerini silerek bölgenin en gelişmiş illerinden biri oldu
- 23 Ekim'deki depremde 604, 9 Kasım'daki depremde ise 40 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 17 bin 489 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edilirken, 12 bin köy konutunun büyük çoğunluğu tamamlandı
- AFAD İl Müdürü Osman Uçar:
- "Depremin ardından yapılan çalışmalarla konut anlamında Van'da adeta yeniden bir şehir kuruldu. Vatandaşların mağduriyeti çok bekletilmeden giderildi"
- "Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, spor salonlarıyla daha güzel bir kent ortaya çıktı. Yaşanılan felaketin boyutu, ekonomik ve sosyal alanda, sosyolojik anlamda çok büyüktü. Devletimizin desteği ile bu sorunlar minimize edildi"
(Cemal Aşan-Necat Hazar/Van)
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