GÜNDEM / 22 Ekim 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi, Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak basın açıklaması yapacak, Aksu Çayı Millet Bahçesi Projesi ve kentsel dönüşüm alanlarında inceleme gerçekleştirecek.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 5 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show"un açılış törenine katılacak, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın deneme üretiminde incelemelerde bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısına iştirak edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

2- Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren ve "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında konuların ele alınacağı TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis İpekyolu Forumu"na katılacak ve gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.

3- Voleybolda çarşamba günü oynanacak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası müsabakası öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe HDI Sigorta takım kaptanı Ulaş Kıyak ve başantrenörü Mariusz Sordyl ile Galatasaray HDI Sigorta takım kaptanı Selçuk Keskin ve başantrenörü Nedim Özbey'in katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

- "Çok kısa sürede depremin tüm izleri silindi. Türkiye'de yaşayan herkes Van'ın acısına ortak oldu"

- Depremlerle büyük yıkımın yaşandığı kentte, 25 bin 170 konut depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır inşa edildi

- GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan:

- "Son 12 aya baktığımızda bizde 2,3 milyar dolarlık bir ihracat varken, Çin'de 2,9 milyar dolarlık bir hacim var. Bizim hedefimiz tüm kategorilerde, el halısında, taftingde, makine halısında onları geçmek"

- "İhracatımızı yüzde 20 artırmamız gerekiyor. Daha gitmediğimiz, emek vermediğimiz ülkeler var. O pazarlara gidersek bu rakamlara kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum"

(Zuhal Kocalar/Gaziantep)

3- Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

- Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell:

- "TCMB, politika faizini oranını 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebilir"

- Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey:

- "TCMB, politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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