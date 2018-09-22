GÜNDEM / 22 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün" temalı MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik Haftası kapanış programına iştirak edecek.
(Kırşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Edirne/10.30/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Adana Film Festivali'nin açılış töreni düzenlenecek.
(Adana/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup Elit Kadınlar Yarışı'nı başlatacak.
(Sakarya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/16.00)
3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.
4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla devam edecek.
(Hatay/İstanbul/14.00/Elazığ/Adana/19.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
(Fotoğraflı)
7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.
ÖZEL HABER
1- Terör örgütlerinin korkulu rüyası: Komandolar
- Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen Türk komandoları, Isparta'daki "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda, zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak hazır hale geliyor
- Arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin de eğitilen komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aşıyor
(Mustafa Ünal Uysal/Isparta)
2- 30 bin kişi ismini değiştirdi
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yazım hatası veya düzeltme işareti bulunan ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamasıyla 9 ayda 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi soy ismini düzeltti
- İsim düzeltme talebi en fazla 7 bin 501 kişiyle Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara'yı 5 bin 671 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 852 kişiyle Akdeniz, 3 bin 573 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişiyle Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişiyle Ege, 3 bin 63 kişiyle Karadeniz Bölgeleri takip etti
- En çok ad düzeltme başvurusu 4 bin 318 kişiyle İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 2 bin 177 kişiyle Ankara, bin 368 kişiyle İzmir, 952 kişiyle Diyarbakır, 888 kişiyle Kayseri, 837 kişiyle Kocaeli, 792 kişiyle Antalya, 768 kişiyle Bursa, 746 kişiyle Konya izledi
(Muhammed Boztepe/Ankara)
3- İstanbul'un hava yolcusu yazın 1,1 milyon arttı
- Bu yaz, iç ve dış hatta toplam 28 milyon 36 bin 236 kişinin ağırlandığı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişi artış gösterdi
- Aynı dönemde 188 bin 88 uçaklık hava trafiği gerçekleştirilen iki havalimanında bu yaz bin 530 sefer daha fazla yapıldı
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
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