GÜNDEM / 22 Eylül 2018

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

- İsim düzeltme talebi en fazla 7 bin 501 kişiyle Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara'yı 5 bin 671 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 852 kişiyle Akdeniz, 3 bin 573 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişiyle Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişiyle Ege, 3 bin 63 kişiyle Karadeniz Bölgeleri takip etti

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yazım hatası veya düzeltme işareti bulunan ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamasıyla 9 ayda 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi soy ismini düzeltti

- Arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin de eğitilen komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aşıyor

- En çok ad düzeltme başvurusu 4 bin 318 kişiyle İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 2 bin 177 kişiyle Ankara, bin 368 kişiyle İzmir, 952 kişiyle Diyarbakır, 888 kişiyle Kayseri, 837 kişiyle Kocaeli, 792 kişiyle Antalya, 768 kişiyle Bursa, 746 kişiyle Konya izledi

(Muhammed Boztepe/Ankara)

3- İstanbul'un hava yolcusu yazın 1,1 milyon arttı

- Bu yaz, iç ve dış hatta toplam 28 milyon 36 bin 236 kişinin ağırlandığı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişi artış gösterdi

- Aynı dönemde 188 bin 88 uçaklık hava trafiği gerçekleştirilen iki havalimanında bu yaz bin 530 sefer daha fazla yapıldı

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

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