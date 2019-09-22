GÜNDEM / 22 Eylül 2019

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'İ ziyaretinin ardından Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

- Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.

- "Süre Hesaplama ve İzleme Programı ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

- "Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı üzerinden ulaşabilecek"

- "Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2-Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı

- Saatler süren uğraşın ardından gasp ettikleri mühimmatı arabalarla taşıyan darbecilerin, bunların bir kısmını helikopterle başka birliklere ulaştırdığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı

(Tanju Özkaya/Ankara) (Görüntülü)

3 - "İmdat butonu", TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı

- Emniyet Genel Müdürlüğünce aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda bir tuşla 112, 115 ve 156 acil çağrı merkezlerine ulaşmalarını sağlıyor

- Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner:

- "Şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak için bulundukları ortamlardan 155, 112, 156'ya akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasını sağlamak için bu uygulamayı geliştirdik. Yaklaşık 324 bin kişi uygulamayı telefonuna indirdi. 14 bin kadın da uygulama üzerinden ihbarda bulundu"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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