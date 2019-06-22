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GÜNDEM / 22 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece'de Rumeli Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması’na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Göztepe, Fatih ve Demirkapı mahalleleri ile Bahçelievler'de Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/11.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de Trabzonlu iş insanları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda buluşacak, sahil boyunda kafeterya ziyareti yapacak, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edecek, Bağcılar'da İSTOÇ'u ve Kadıköy'de Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve meydana gelen sellere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Voleybolda 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye, Belarus ile karşılaşacak. Finalden önce oynanacak üçüncülük maçında Hollanda ile Estonya karşı karşıya gelecek.

(Tallinn/19.00/16.00)

3- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Demokratik Kongo-Uganda, B Grubu'nda ise Nijerya-Burundi ve Gine-Madagaskar maçları yapılacak.

(Kahire/17.30/İskenderiye/20.00/23.00) (Fotoğraflı)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Almanya-Nijerya, Norveç-Avustralya maçlarıyla başlayacak.

(Grenoble/18.30/Nice/22.00)

ÖZEL HABER

1- Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Ticari yatların özel tekneye geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yapıyoruz"

- "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak"

- "Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İlk tematik müzik üniversitesi öğrencilerini bekliyor

- Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni açılan fakülteleriyle bu yıl aktif şekilde öğrenci alımına başlayacak

- Rektör Prof. Erol Parlak:

- "Bu yıl İcra Sanatları ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültelerini aktive ederek lisans, yüksek lisans ve kısa bir zaman içerisinde de doktora programlarında öğrenci alımına başlayacağız"

- "İcra Sanatları Fakültesinin, alt yapıdan gelerek güçlü icracıların yetiştiği bir fakülte olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede MEB'e bağlı olarak İcra Sanatları bünyesinde ortaokul ve lise bölümünü de açacağız"

- "Tabir yerindeyse pergelin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğer hareketli ayağını bütün dünyaya açan, kainatın bütün seslerine kulak verip onu anlamaya çalışan, hem bölgesinde hem de dünyada lider olmayı hedeflemiş bir üniversiteyiz"

(Burcu Çalık/Ankara)

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