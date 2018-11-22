GÜNDEM / 22 Kasım 2018

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

- Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

1- Hayvan üreticisine 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım atıyoruz. Yeni yaptığımız çalışmayla artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu orman alanlarının tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yani yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açtık" - "Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak" - "Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu sahalarda otlatmak yasak olacak"

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes, Volkswagen Arena'da karşılaşacak, Fenerbahçe ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- "Suriyelilerin devletten maaş aldıkları bilgisi doğru değil"

- Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz:

- "Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ücretsiz ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız alındıkları bilgileri doğru değil"

- "Suriyelilerin hepsinin suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir kısmı da kendi aralarında gerçekleşen hadiseler"

- "Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Dönüşler devam ediyor"

- "Yılbaşından beri 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de düzensiz göçle mücadele ve bunun engellenmesi adına her türlü tedbiri almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

3- Sınırın fedakar öğretmeni anne duası da alıyor

- Hatay'dan 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydeki okula atanan fen bilgisi öğretmeni Hilal Seyhan, Irak sınırındaki yerleşim biriminde öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesinin de bakımını yapıyor

- Hilal Seyhan:

- "Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk"

- Anne Cennet Karaca:

- "Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterdiği vicdanı ve merhameti öğrencilerine de gösteriyor"

(Sayim Harmancı/Hakkari)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

