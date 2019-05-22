GÜNDEM / 22 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey'i kabul edecek.

- Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık yapacak, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya gelecek. (Ankara/14.00/15.00/16.30/20.09) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile görüşecek, İzmir Ticaret Odasının "Üçüncü Binyılın Başında Türkiye ve Dünya" konulu toplantısına katılacak. (TBMM/11.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM'den - Genel Kurulda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı) - Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçiş cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak. (TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) - Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının temsilcileri sunum yapacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığından katılacak temsilcileri dinleyecek. (TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) - Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak. (TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) - ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı uzmanlarını dinleyecek. (TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurma kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30) - Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı makamında kabul edecek. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Adana Demirspor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor karşılaşacak. (Adana/Gaziantep/21.00) (Fotoğraflı) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Banvit, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.15) (Fotoğraflı) 4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi mücadelesinde Sırbistan'da ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. (Belgrad/21.00) ÖZEL HABER 1- Evrak taşınmasına son veren uygulamayla 11 milyonluk tasarruf

- Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında 11 milyon 690 bin lira tasarruf sağlandı - Pilot uygulama kapsamında bugüne kadar 101 bin 634, Türkiye genelindeki uygulamada ise 140 bin 731 olmak üzere toplam 242 bin 365 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan gerçekleştirildi (Kemal Karadağ/Ankara) 2- Tatilde ve bayramda "sahte para mağduru" olmayın - Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olması çağrısında bulunuyor - Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük: - "Kalpazanlar, başta para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgeleri olmak üzere kalabalık alışveriş ortamlarında sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçiyor"

- "Vatandaşlarımız, hepsini olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotları mutlaka kontrol etmeli" - Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emergen: - "Tüketiciler, yaz mevsiminde ve bayramlarda aceleden, tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları fark edemeyebiliyor" - "Mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen para alınmadan önce mutlaka incelenmeli. Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir" (Uğur Aslanhan/İstanbul) 3- ABD-Çin ticaret savaşında 2. perde: "Teknoloji savaşı" - Google'nin Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı askıya almasını açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devleri ile Çin arasında yaşanan gerginlikler iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının ikinci perdeye taşındığını gösterdi - Söz konusu karar dünya genelindeki Huawei kullanıcılarında endişeye neden olurken, halihazırda Huawei cihaza sahip olanlar Android güncellemelerini almaya devam edecek. Belirlenen 90 günlük sürecin ardından yeni Huawei cihaz satın alacak kullanıcıların ise Google servislerinden yararlanamayacağı ön görülüyor