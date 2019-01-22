GÜNDEM / 22 Ocak 2019

- Örgütün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ambulanslarda bulunan tabletler için geliştirilmiş yazılımla, hastanın durumuna göre belirlenen inme merkezleri ile temas kurularak hastanın tüm bilgileri buradaki hekime iletilecek

- İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca en yakın hastane yerine Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan, özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- EBRD, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner:

- "Bankamız, 2018 yılında Türkiye’de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptı"

- "2019’da Türkiye’ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz"

- "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı"

- "Türbülansa rağmen Türkiye’nin güçlü temelleri ortada. Türkiye’nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye’yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye’nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

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