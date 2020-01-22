GÜNDEM / 22 Ocak 2020

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na katılacak, Türkiye Polis Radyosu'nun, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'ndeki (PEKOM) etkinliğine iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Suriçi'nde ve Yeni 4. Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunacak.

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırıkkale Belediyesine ziyarette bulunacak.

- FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'yi konuk edecek.

7- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek, Fenerbahçe Opet ise Polonya ekibi Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak.

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya ekibi Dinamo Kursk'u konuk edecek.

- Şüpheliler, 2019'da bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi ve özür dileme gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuldu

- Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında 2019'da 231 bin soruşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandırıldı

- "Rabbim, Gaffar Okkan gibi cesaretli, millete ve vatana hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin"

- "Okkan, Diyarbakır'ı çok sevmişti ve ailesiyle kendini Diyarbakır'a adamıştı. Kendisini rahmetle anıyoruz"

(Aybüke İnal/Ankara)

3- İngiltere’nin hedefi post-Brexit döneminde kara kıtayla büyümek

- Bir zamanların üzerinde “güneş batmayan krallığı”, son yıllardaki belirsizlik ortamını geride bırakarak yüzünü bir kez daha demografisi, yer altı kaynakları ve yatırım fırsatları ile gelecek vadeden "Kara kıta" Afrika’ya dönüyor

- Bu amaçla hafta başında başkent Londra'da düzenlenen İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi, 21 Afrika ülkesinden iş adamlarını İngiliz meslektaşları ile bir araya getirdi

- İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Departmanı verilerinden derlenen bilgilere göre zirve kapsamında toplam hacmi 6,5 milyar sterlin olan 27 anlaşma yapıldı

(Gökhan Kurtaran/Londra)

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