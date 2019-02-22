GÜNDEM / 22 Şubat 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, seçim bürosu ve "İlk Oy Hareketi Çadırı" açılışlarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, TOKİ Büyük Sanayi Sitesi'nde inceleme yapacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam'da Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasınca düzenlenen "Uluslararası Örgütlenmede İyi Uygulama ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler" konulu panele katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Lezita Fabrikası'nı ziyaret edecek, Kemalpaşa Ziraat Odası Buluşması'na katılacak, Kemalpaşa Belediyesi Teşkilat ve Sektör Programı'na iştirak edecek, Sevgi Yolu'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya gelecek, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

2- ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bir araya gelecek.

- I Grubu'nda finallere katılmayı daha önce garantileyen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Slovenya'yı konuk edecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Zorlu doğa koşullarına rağmen arazide görev yapan güvenlik korucuları, bölgeyi iyi bildikleri için jandarma timleriyle operasyonlara da katılarak, terörle mücadeleye etkin destek veriyor

- Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen kararlı mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan güvenlik korucuları, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal alanlarında 7 gün 24 saat görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımı Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.

- Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman:

- "Kahraman güvenlik korucuları, geçmişten bu yana korkusu oldukları teröristlerin tehdit, baskı ve yıldırma ile hür türlü eylemlerine karşı dimdik ayakta kalmış ve devleti ile arasındaki bağı koparmalarına müsaade etmemiş"

(Mesut Varol-Özkan Bilgin/Van)

2- TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - Kırım'dan Anadolu'ya uzanan sabun kokusu

- 19. yüzyılın ortalarında Kırım'da üretime başlayan Hacı Şakir Bey'in, 1915 yılında göç ettiği İstanbul'a taşıdığı sabunlar, esnafın terazisine ölçü birimi kabul edilecek kadar güvenilir bulunurken, ilk günkü "doğal", "saf" ve "kaliteli" algısı ile de Türk halkının kültürünün bir parçası olmayı başardı

- Kuruluş sicili 1927 yılında "Sabuncuzade Şakir ve Mahdumu" adıyla Atatürk tarafından onaylanan, 98 yıl boyunca Sabuncuoğlu ailesi tarafından yönetilen Hacı Şakir, 1999 yılında Colgate-Palmolive Türkiye ailesine katıldı

- Colgate-Palmolive Türkiye Genel Müdürü Rauf Gürbüz: