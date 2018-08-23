GÜNDEM / 23 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Salta/Arjantin)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman Yangını İlk Müdahale Merkezi ile Manisadağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulunacak.
(İzmir/11.20/Manisa/12.10)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu ilk maçları yapılacak.
- Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Belgrad/21.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ilk maçında Azerbaycan'ı konuk ediyor.
(Antalya/19.00)
3- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'da sürüyor.
(Berlin)
ÖZEL HABER
1- Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "İlk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak"
- "İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Muş Sultan Alparslan ve Balıkesir Merkez havalimanı yeni terminal binaları da yıl içinde bitirip hizmete açılacak"
- "Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri işinin 1. etabı yüzde 95 seviyesine ulaştı"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- "Fırsatçılara izin vermeyeceğiz"
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
- "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz"
- "Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız"
3- Arabuluculukta anlaşma sayısı 123 bini geçti
- İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında, bugüne kadar 123 bin 749 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı
- Arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı
- Arabuluculuk görüşmesine gelen işçinin yanında getirdiği 5 yaşındaki kızının, işverene "dede" diye hitap etmesi, görüşmenin olumlu sonuçlanmasına katkı sundu
(Kemal Karadağ/Ankara)
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