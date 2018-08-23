GÜNDEM / 23 Ağustos 2018

(Berlin)

ÖZEL HABER

1- Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "İlk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak"

- "İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Muş Sultan Alparslan ve Balıkesir Merkez havalimanı yeni terminal binaları da yıl içinde bitirip hizmete açılacak"

- "Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri işinin 1. etabı yüzde 95 seviyesine ulaştı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- "Fırsatçılara izin vermeyeceğiz"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

- "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz"

- "Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız"