GÜNDEM / 23 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak. - Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/14.30/17.30/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek, 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak. (Balıkesir/09.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına iştirak edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(Slovenya) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TÜİK, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek. (Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) KÜLTÜR SANAT 1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve gerçekleştirilecek organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed, "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri'nde gerçekleşecek "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" konulu söyleşiye katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- "1. Arap Şiir Buluşması", Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Kartal Belediyesi Masal Müzesince düzenlenen "Masal Festivali" başlayacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- Hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak. - Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak. - Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek. - Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. (Ankara/20.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı) 2- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı) 3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Bolu/20.00) (Fotoğraflı) 4- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. (Suzhou/14.00) 5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. (Üsküp/22.00) ÖZEL HABER 1- Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü - Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: - "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak

- "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" - "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak" (Bahattin Gönültaş/Dilara Zengin/Berlin) 2- Umre için kayıtlar başladı - Umre yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar başladı - Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak - Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan: - "Bir kampanya yaptık. Suudi Arabistan'ın şartlarında çok kullanılmayan dönemi biz fırsata çevirerek vatandaşlarımızı umreye göndermek için azami derecede fiyat indiriminde bulunduk" - "Çok uygun fiyatlarla umre kampanyamız başladı. En düşük fiyat yaklaşık 2 bin 500 riyalden başlıyor. 8 bin kişilik bir kontenjanımız var. Kontenjanımız çok sınırlı olduğu için vatandaşlarımıza erken kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"