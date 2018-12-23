GÜNDEM / 23 Aralık 2018

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Samsun/15.00/İstanbul/15.15/Hatay/16.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Artvin/15.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngörüyoruz. Bu doğrultuda cari açıkta aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz"

- "2019'da bizim daha çok tasarım, marka, teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak"

- "Uluslararası bir rekabet kanunu üzerine çalışmamızı yaptık. Bu konu Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için çok önem taşıyor"

- "Ürün güvenliğiyle ilgili de çok güzel bir çalışma yaptık. Dış ticarete konu ürünlerin güvenirliği ve kalitesini artırmak amacıyla ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştireceğiz"