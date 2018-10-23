GÜNDEM / 23 Ekim 2018

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kars Kafkas Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni ile üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi açılışına katılacak, Kars Valiliğini ziyaret edecek.

- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, serbest stil 70 ve 97 kilo ile kadınlar 55 ve 59 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları gerçekleştirilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında kalıntılarına ulaşılan ve 18’inci yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu düşünülen batıkla ilgili, araştırma ekibinin katılımıyla R/V Tübitak Marmara Araştırma Gemisi'nde basın açıklaması yapılacak.

1- Bakanlıktan okul kantinlerine sıkı denetim - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde bulunan 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı denetlenmiş, 8 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır" - "Birer tüketici olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi, denetimlerimize önemli katkı sağlayacaktır" - "Öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde, 81 ilde bin 291 eğitim verilmiş, 107 bin 625 öğrenciye ulaşılmıştır. Kantinlerde çalışan personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve MEB personeli eğitilmiştir"

- "Teletıp sistemi sayesinde hekim geçmiş hastalık hakkında bilgi edinebilecek, kişinin herhangi bir görüntüsü varsa da ondan faydalanabilecek"

- "Vatandaşlar e-Nabız aracılığıyla görüntülerine her yerden erişebiliyorlar. Onların müsade ettiği her hekim erişebiliyor ve 'artık film taşımaya son' diyoruz"

2- Turistler en fazla Antalya'da geceledi - Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde ocak-ağustos döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaklaşık 98,3 milyon olan geceleme sayısının yarısından fazlasını "turizmin başkenti" Antalya'daki gecelemeler oluşturdu - Tesislerdeki bu gecelemelerin 63,3 milyonu yabancılara, 35 milyonu ise yerli misafirlere ait - Yabancıların geceleme sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37 arttı

- "Şu anda sisteme entegre bin 700'ün üzerinde sağlık tesisi var. Bu kadar büyük bir yapı problemsiz çalışıyoruz. Türkiye'ye özgü bir model. Uluslararası standartları kullanarak tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş, lisanslı tamamen yerli ve milli bir proje"

(Duygu Yener/Ankara)

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