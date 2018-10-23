GÜNDEM / 23 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.45/14.00/16.00/16.45/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kars Kafkas Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni ile üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi açılışına katılacak, Kars Valiliğini ziyaret edecek.
(Kars/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunulacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
(TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı MODEF EXPO 2018'in açılışına katılacak.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)" etkinliğine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
2- Irak'ta hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.
(Bağdat)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
- Darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
3- Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 7. yılında yaşamını yitirenler, Erciş ilçesinde anılacak.
KÜLTÜR SANAT
1- Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İbn-i Heysem Sinema Okulu" projesinin gala gecesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında kalıntılarına ulaşılan ve 18’inci yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu düşünülen batıkla ilgili, araştırma ekibinin katılımıyla R/V Tübitak Marmara Araştırma Gemisi'nde basın açıklaması yapılacak.
(Aydın/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, serbest stil 70 ve 97 kilo ile kadınlar 55 ve 59 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları gerçekleştirilecek.
(Budapeşte/11.30/19.00) (Fotoğraflı)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla başlayacak. (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi son antrenmanını aynı statta yapacak.
(İstanbul/15.30/16.00/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges, C Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Limoges/21.45/Trento/21.30)
5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımıyla karşılaşacak.
(Ventspils/19.00)
ÖZEL HABER
1- Bakanlıktan okul kantinlerine sıkı denetim
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
- "2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde bulunan 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı denetlenmiş, 8 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır"
- "Birer tüketici olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi, denetimlerimize önemli katkı sağlayacaktır"
- "Öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde, 81 ilde bin 291 eğitim verilmiş, 107 bin 625 öğrenciye ulaşılmıştır. Kantinlerde çalışan personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve MEB personeli eğitilmiştir"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- Turistler en fazla Antalya'da geceledi
- Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde ocak-ağustos döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaklaşık 98,3 milyon olan geceleme sayısının yarısından fazlasını "turizmin başkenti" Antalya'daki gecelemeler oluşturdu
- Tesislerdeki bu gecelemelerin 63,3 milyonu yabancılara, 35 milyonu ise yerli misafirlere ait
- Yabancıların geceleme sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37 arttı
(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Antalya)
3- "Hekime giden hasta yanında film taşımayacak"
- Hekimlerin elektronik ortamda radyolojik görüntü ve raporlara erişimine imkan tanıyan "Teletıp", kişisel sağlık sistemi "e-Nabız" aracılığıyla vatandaşların kullanımına açıldı
- Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci:
- "Vatandaşlar e-Nabız aracılığıyla görüntülerine her yerden erişebiliyorlar. Onların müsade ettiği her hekim erişebiliyor ve 'artık film taşımaya son' diyoruz"
- "Teletıp sistemi sayesinde hekim geçmiş hastalık hakkında bilgi edinebilecek, kişinin herhangi bir görüntüsü varsa da ondan faydalanabilecek"
- "Şu anda sisteme entegre bin 700'ün üzerinde sağlık tesisi var. Bu kadar büyük bir yapı problemsiz çalışıyoruz. Türkiye'ye özgü bir model. Uluslararası standartları kullanarak tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş, lisanslı tamamen yerli ve milli bir proje"
(Duygu Yener/Ankara)
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