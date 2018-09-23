GÜNDEM / 23 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, 73. BM Genel Kuruluna katılmak üzere gideceği New York'ta Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap edecek.
(İstanbul/10.00/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket edecek.
(Ankara/10.45/11.00/Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ şantiye alanlarını ziyaret edecek.
(Hakkari/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
(Ağrı/11.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Zeki Müren'i anma etkinlikleri kapsamında Bodrum'daki Zeki Müren Müzesinde mevlit okutulacak ve Antik Tiyatro'da Yıldırım Bekçi ve Nalan Altınörs konser verecek.
(Muğla/12.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Menteşe ilçesinde Boğa Güreşleri Festivali düzenlenecek.
(Muğla/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapılacak.
(Antalya/16:30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbolda İspanya'da düzenlenen 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, gruplarda ikinci karşılaşmalarla sürüyor.
- Türkiye, B Grubu'nda Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/22.30)
2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.
3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.
4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/Antalya/Manisa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Giresunspor müsabakalarıyla sona erecek.
(Eskişehir/16.30/Afyonkarahisar/İzmir/19.30) (Fotoğraflı)
6- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Makedonya temsilcisi Metalurg ile karşılaşacak.
(Üsküp/18.00)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşulacak.
(Alcaniz/15.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.
9- TFF 3. Lig'de 4. haftanın son maçında 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşılaşacak.
(Kırşehir/15.30)
ÖZEL HABER
1- Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız"
- "Yeni Ekonomi Programı döneminde ihracat büyümeye destek vermeye devam edecek"
- "KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız"
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
2- Türk milletinin göğüsünü kabartan tim: SAT
- Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasındaki SAT komandoları, üstün yetenekleri ve stratejik zekalarıyla uluslararası orduların örnek aldığı askerler arasında bulunuyor
- AA ekibi, SAT Grup Komutanlığı bünyesindeki deniz komandolarının, Beykoz'da "dosta güven, düşmana korku salan" zorlu eğitimlerine tanıklık etti
(Kaan Bozdoğan/İstanbul)
3- Yerli helikopter motoru gücünü test etti
- T625'in ilk uçuşundan bir gün önce TEI'nin Özgün Helikopter için geliştirdiği yerli motor kararlı rejimde çalıştırıldı
- Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motor tasarlandığı şekilde çalıştı
- Motorun prototipinin 1 yıl sonunda çalıştırılması, T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021'in ilk yarısında yapması hedefleniyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
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