GÜNDEM / 23 Eylül 2018

- "KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türk milletinin göğüsünü kabartan tim: SAT

- Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasındaki SAT komandoları, üstün yetenekleri ve stratejik zekalarıyla uluslararası orduların örnek aldığı askerler arasında bulunuyor

- AA ekibi, SAT Grup Komutanlığı bünyesindeki deniz komandolarının, Beykoz'da "dosta güven, düşmana korku salan" zorlu eğitimlerine tanıklık etti

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- Yerli helikopter motoru gücünü test etti

- T625'in ilk uçuşundan bir gün önce TEI'nin Özgün Helikopter için geliştirdiği yerli motor kararlı rejimde çalıştırıldı

- Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motor tasarlandığı şekilde çalıştı

- Motorun prototipinin 1 yıl sonunda çalıştırılması, T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021'in ilk yarısında yapması hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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