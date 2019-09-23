GÜNDEM / 23 Eylül 2019

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında imzalanacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü"ne ilişkin törene iştirak edecek.

2- Varank'ın "Turcorn" hedefine "melek" destek

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2023 için açıkladığı 1 milyar dolar değerinde 10 "Turcorn" hedefine yeni projeler ve destek mekanizmalarıyla ulaşılacak

- Turcorn hedefine ulaşmak için iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek. Böylece melek yatırımcı sayısı artırılacak

- Derin teknoloji tabanlı girişimlere pozitif ayrımcılık yapılacak. Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için "vergisiz dönem", ilk gelişim dönemi için de "kolay vergili dönem" gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek

- Yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin paketi" ve "girişimci vizesi" gibi mekanizmalar sunulacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Ege'de direnişin sembolü: Yörük Ali Efe

- Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından biri olan Yörük Ali Efe'yi hemşehrileri gururla anlatıyor

- Ferhat Bilgin:

- "Yunan'ın buradan gitmesinde çok emeği olmuştur, sürekli onlarla mücadele etmişlerdir. Biz Yörük Ali'nin köylüsü olmaktan, akrabası olmaktan gurur duyuyoruz"

- Nuri Özcıvan:

- "Havaya bir ayna atar, metelik atar tek seferde vururmuş"

(Mehmet Çalık-Mehmet Ali Cintosun/Aydın)

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