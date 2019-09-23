HABER

GÜNDEM / 23 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul edecek.

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüşecek Erdoğan, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde özel sektör ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek Özel Sektör Forumu'na iştirak edecek.

- Erdoğan ayrıca, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak, Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belçika Başbakanı Charles Michel'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katılacak Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya gelecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yapılacak "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nın ilk gününde üye ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya gelecek.

- Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek.

(Nursultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışına katılacak, Çandır ve Çayıralan ilçelerine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında imzalanacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü"ne ilişkin törene iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’de ikili görüşmeler gerçekleştirecek, İİT Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı Saldırganlığı Temas Grubu ve İİT Avrupa’daki Müslümanlar Temas Grubu toplantılarına katılacak.

(New York / Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde devlet ve hükümet başkanları ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek "2019 İklim Zirvesi" düzenlenecek.

(New York)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- AB ile yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında düzenlenecek "Yedinci Yılında Bireysel Başvuru Sisteminin Değerlendirilmesi" toplantısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni yapılacak.

(Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 5. hafta Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ilk iki çeyrek final maçında Polonya-Almanya ve Rusya-Slovenya karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/21.00/Ljubljana/21.30)

ÖZEL HABER

1- Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 gerçekleşme
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı"
- "Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor"

2- Varank'ın "Turcorn" hedefine "melek" destek
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2023 için açıkladığı 1 milyar dolar değerinde 10 "Turcorn" hedefine yeni projeler ve destek mekanizmalarıyla ulaşılacak
- Turcorn hedefine ulaşmak için iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek. Böylece melek yatırımcı sayısı artırılacak
- Derin teknoloji tabanlı girişimlere pozitif ayrımcılık yapılacak. Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için "vergisiz dönem", ilk gelişim dönemi için de "kolay vergili dönem" gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek
- Yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin paketi" ve "girişimci vizesi" gibi mekanizmalar sunulacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Ege'de direnişin sembolü: Yörük Ali Efe

- Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından biri olan Yörük Ali Efe'yi hemşehrileri gururla anlatıyor
- Ferhat Bilgin:
- "Yunan'ın buradan gitmesinde çok emeği olmuştur, sürekli onlarla mücadele etmişlerdir. Biz Yörük Ali'nin köylüsü olmaktan, akrabası olmaktan gurur duyuyoruz"
- Nuri Özcıvan:
- "Havaya bir ayna atar, metelik atar tek seferde vururmuş"

(Mehmet Çalık-Mehmet Ali Cintosun/Aydın)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
(Özel) Ölen eşinin kuklasını yaparak, birlikte gelin arabasının önünü kesti(Özel) Ölen eşinin kuklasını yaparak, birlikte gelin arabasının önünü kesti
Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM / 23 Eylül 2019

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonbahar ekinoksu nedir? 2019 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Sonbahar ekinoks ile neler değişir?

Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Son dakika! Şırnak ve Kuzey Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Peş peşe operasyon haberi geliyor

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.