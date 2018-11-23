GÜNDEM / 23 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşecek. (İstanbul/10.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı ve beraberindeki heyeti Resmi Konutta kabul edecek. (Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi gençlerle buluşma programına ve iş dünyası ile toplantıya katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Gaziantep/10.00/14.30/17.15) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM'in düzenlediği 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılacak.

- Ruhsar Pekcan İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyaret edecek. (İstanbul 10.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, kentsel dönüşüm ve imar barışı uygulamasına ilişkin incelemelerde bulunacak. (Nevşehir/11.00/11.30/14.30/15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İç Anadolu Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bab-ı Ali Toplantıları'na katılacak. (İstanbul / 20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB ve Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek zirveye katılacak. (İstanbul/10.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katılacak, şehit polis Fethi Sekin'in ailesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/10.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor. (Riyad/Washington/Ankara) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına telekonferansla katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30) - Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.30) - Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeselinin galasına katılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmasıyla başlayacak.

(Karabük/19.00) (Fotoğraflı) 3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftası Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla başlayacak. (Manisa/17.30) (Fotoğraflı) 5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com arasında Basketbol Milli Takımlar ana sponsorluğu iş birliği imza töreni Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Milli İHA yerli motorla uçmaya hazırlanıyor - Türk savunma sanayisinin geliştirdiği motorlar milli hava platformlarıyla buluşuyor - TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit: - "Özgün İHA motorunun yeni nesil Anka'ya entegrasyonu geçen hafta itibarıyla bitti" - "Şimdi uçuş testlerini bekliyor PD170. İnşallah 2018'de uçtu diye duyarız. Motor hazır, TUSAŞ'ın prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz"

- "Seri üretim siparişini aldık. Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz" (Göksel Yıldırım/İstanbul) 2- FETÖ'ye "ankesörlü telefon" darbesi - Yurt genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme taktiklerine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün TSK içinde kripto yapılanması önemli oranda deşifre edildi - İstanbul ve Ankara başta olmak üzere "ankesörlü telefonla ardışık arama"lara ilişkin 75 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 bin 508 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3 bin 341'i tutuklandı - Çok sayıda şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı oldu (Rifat Yerlikaya/Konya) 3- Yaklaşık 1 milyon öğretmen, genç nüfusu geleceğe hazırlıyor - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda görev yapan 920 bini aşkın öğretmen, yaklaşık 18 milyon öğrenciyi geleceğe hazırlıyor - Bakanlık bünyesinde en fazla öğretmenin görev yaptığı alan sınıf öğretmenliği olurken bunu İngilizce ve okul öncesi branşları takip ediyor