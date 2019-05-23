GÜNDEM / 23 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı ile ATO Congresium'da 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/13.00/14.30/16.00/20.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium'da düzenlenecek 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliğine, Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Gençliği İftarı'na, Avcılar Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin tümü oylanacak, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi"ni açıklayacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fransa'da İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Almanya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak ve farklı ülkelerin bakanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
(Leipzig)
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "12. Çalışma Meclisi: Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" programına katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- TCMB, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaşacak.
(Ankara/10.00)
7- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
8- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endekslerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya gelecek.
(Çimkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığı çalışmaları kapsamında Raffles İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde Sırbistan'da düzenlenen ilk hafta üçüncü ve son gün maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.
(Belgrad/21.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.
(Bursa/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)
5- TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.
(Kocaeli/16.00)
6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/Ankara/16.00)
7- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Polonya'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde A Grubu'nda Tahiti-Senegal, Polonya-Kolombiya, B Grubu'nda ise Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador müsabakaları yapılacak.
(Lublin/19.00/Lodz/21.30/Gdynia/19.00/Bydgoszcz/21.30)
8- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Tayland'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.
(Suphanburi/14.15)
ÖZEL HABER
1- Bir milyon öğrencinin hayal dünyası z-kütüphaneyle zenginleşti
- Milli Eğitim Bakanlığınca çocukların hem okuyup hem hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanelerin (z-kütüphane) sayısı bin 447'ye, bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerin sayısı da 1 milyona ulaştı
- Renkli ortamı, öykü atölyesi, kitap tasarlama, yazarlarla buluşma gibi sosyal etkinlik çalışmalarıyla ön plana çıkan z-kütüphanelere Bakanlık tarafından temin edilen eser sayısı 1,5 milyonu aştı
- Bakanlıkça yapılan araştırmada, z-kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığı, öğrencilerin de buralarda geçirdikleri zamanı artırdığı belirlendi
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Banliyö hattını kullanan yolcu sayısı 24 milyona yaklaştı
- Gebze-Halkalı banliyö hattını kullanan yolcu sayısı, 68 günde İstanbul nüfusunun 1,5 katına ulaşarak 24 milyona yaklaştı
- Hattın 43 durağa çıkmasıyla Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına yüzde 80 arttı
- Açıldığı tarihten bu yana 342 milyon yolcunun kullandığı Marmaray'ın günlük ortalama yolcu sayısı 165 binden 350 bine yükseldi
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
3- Türkiye ekonomik bitki türlerinin gen merkezi
- Zengin biyoçeşitliliğe sahip Türkiye, tıbbi bitkiler ve meyve ağacı gibi ekonomik açıdan önemli türlerin gen merkezi olarak da öne çıkıyor
- Ülkenin endemik tür bakımından en zengin familyası 572 sınıfla papatyagiller olurken, bunu 385 sınıfla baklagiller ve 326 sınıfla ballıbabagiller izliyor
- Türkiye'de bugüne kadar belirlenen toplam omurgalı türü sayısı bin 500 civarını bulurken, ülkede 694 tatlı su ve deniz balığı türü, 460 kuş türü, 30 amfibi türü, 161 memeli türü ve 120 sürüngen türü yaşıyor
(Deniz Çiçek/Ankara)
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