GÜNDEM / 23 Mayıs 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliğine, Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Gençliği İftarı'na, Avcılar Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

- Milli Eğitim Bakanlığınca çocukların hem okuyup hem hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanelerin (z-kütüphane) sayısı bin 447'ye, bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerin sayısı da 1 milyona ulaştı

- Hattın 43 durağa çıkmasıyla Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına yüzde 80 arttı

- Açıldığı tarihten bu yana 342 milyon yolcunun kullandığı Marmaray'ın günlük ortalama yolcu sayısı 165 binden 350 bine yükseldi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye ekonomik bitki türlerinin gen merkezi

- Zengin biyoçeşitliliğe sahip Türkiye, tıbbi bitkiler ve meyve ağacı gibi ekonomik açıdan önemli türlerin gen merkezi olarak da öne çıkıyor

- Ülkenin endemik tür bakımından en zengin familyası 572 sınıfla papatyagiller olurken, bunu 385 sınıfla baklagiller ve 326 sınıfla ballıbabagiller izliyor

- Türkiye'de bugüne kadar belirlenen toplam omurgalı türü sayısı bin 500 civarını bulurken, ülkede 694 tatlı su ve deniz balığı türü, 460 kuş türü, 30 amfibi türü, 161 memeli türü ve 120 sürüngen türü yaşıyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

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